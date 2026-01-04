宜蘭停車糾紛失控 男不滿開單暴打女收費員震驚街頭

宜蘭收費員夜巡遭徒手痛毆倒地。（圖 ／翻攝畫面）

宜蘭市3日晚間發生一起針對基層執勤人員的暴力事件，引發社會譁然，1名由宜蘭縣政府僱用、年約57歲的蔡姓路邊停車女收費員，於執行公務期間，因停車時間認定問題，與民眾發生口角，未料對方情緒失控，竟直接動手攻擊，造成蔡女頭部及手部受傷，倒地不起，場面相當驚險。警方獲報後迅速到場，當場將動手的33歲林姓男子依現行犯逮捕，全案依法偵辦。

警方調查指出，案發時間約在昨晚6時左右，地點位於宜蘭市中山路三段，當時蔡姓女收費員依規定沿路開立路邊停車繳費單，卻與1輛自小客車的乘客，對於停車是否超過15分鐘免費時限產生認知差異。坐在副駕駛座的林姓男子認為車輛尚未超時，不滿被開單，先以言語質疑，隨後情緒逐漸升高。

過程中，林男突然下車，未經任何警告便徒手攻擊蔡姓女收費員，導致其頭部與手部多處挫傷，甚至一度倒地不起。目擊民眾見狀立即報警，轄區警方趕抵後迅速控制現場，將林男帶回派出所調查。蔡姓女收費員則被緊急送醫，經醫師診斷為輕微腦震盪及肢體挫傷，所幸治療後無生命危險，已返家休養。

警方表示，林男行為已涉及妨害公務、傷害及恐嚇等罪嫌，後續將移送宜蘭地檢署偵辦。宜蘭縣政府交通處長黃志良也嚴正譴責此一暴力行為，強調基層收費員在夜晚寒風細雨中，依法執行公務卻遭無端攻擊，縣府深感不捨，並將全力支持司法單位嚴辦，以維護第一線人員安全。

警方同時呼籲，民眾若對停車收費或相關執法有疑義，應透過合法、理性的管道反映，切勿以言語或暴力方式解決紛爭，任何暴力行為都將依法究辦，絕不寬貸。

