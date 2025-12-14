宜蘭傳藝園區開玩 縣民免費

宜蘭傳藝園區推出「紅紅龜粿迎冬至，福壽雙全好兆頭」活動，邀請民眾親手製作象徵吉祥與長壽的紅龜粿。



（圖：全聯善美的文化藝術基金會提供）

（圖：全聯善美的文化藝術基金會提供）

十二月的宜蘭傳藝園區以節氣、工藝與戲劇串起冬季亮點，推出「每週五至週一宜蘭縣民與身分證G開頭旅客免費入園」的專屬禮遇，邀請大家於歲末走進文化日常，享受冬天裡最溫暖的節慶氛圍。冬至主題活動「紅紅龜粿迎冬至」邀請在地品牌「小食粑」帶領民眾製作紅龜粿，從揉米、壓模到入甑蒸煮，再至文昌祠獻龜祈福，以香氣與儀式感重新喚起節氣記憶。廟埕熱鬧登場的昇平五洲園掌中戲《怪俠笑傳》，以武俠動作與台語幽默交織，打造冬季最具畫面感的戲棚風景。巧藝館二樓同步展出「福韻臺灣」，以水、植、土三大意象呈現十四組社區工藝的生命軌跡，讓民眾在作品間看見土地與手作的連結。

十二月的傳藝以多元節目迎接歲末，邀請宜蘭人免費走入園區，在冬季收下滿滿文化暖意。

傳藝縣民日，活動時間：12/01星期一至12/29星期一期間，每週五、六、日、一，共十七日。活動日期：12/01星期一、12/05星期五至12/8星期一、12/12星期五至12/15星期一、12/19星期五至12/22星期一、12/26星期五至12/29星期一。活動地點：宜蘭傳藝園區全園區。活動內容：宜蘭縣民於「縣民指定日」憑證可免費入園；限設籍於宜蘭縣或身分證字號開頭為G者，憑身分證等相關證明文件於入口查驗。

宜蘭人專屬Play for Free玩傳藝。屬於宜蘭人的專屬禮遇，即日起每週五至週一，設籍宜蘭縣或身分證開頭為G的民眾皆可免費入園。園區整日演出接力展開，從老街人情、工坊手作、展館巡禮與節令活動，讓文化以輕鬆步調走進生活。年度駐園大戲《齊天大聖鬧龍宮》因熱烈回響再度加演至2026年1月20日，高空特技與武技身段打造沉浸式龍宮場景，帶領觀眾隨大聖一同破關闖陣，展現傳藝園區獨有的劇場魅力。今年12月1日至31日外籍旅客禮遇，憑護照至服務中心即可兌換限定小禮。無論返家探親或遠道造訪，傳藝以冬日的光景與人情的溫度相迎，讓每位旅人都能遇見一份專屬的靜好與心意。