宜蘭傳藝大橋也有災情！車道淹成河道 車輛逆向險象環生

根據中央氣象署預報，鳳凰颱風於接近台灣過程中強度繼續減弱，今深夜到明天凌晨將逐漸減為熱帶性低氣壓，明天白天往東北移動過程再進一步變為溫帶氣旋。但因為颱風挾帶東北季風產生的共伴效應，不只在宜蘭蘇澳帶來嚴重淹水災情，今日下午宜蘭傳藝大橋也出現大淹水的情形。

有網友在臉書分享宜蘭傳藝大橋淹水災情。（圖／翻攝臉書）

有民眾在臉書發文表示，「傳藝大橋往孝威方向，下橋後一片汪洋大海，無法通行！！請相關單位於上橋處示警，不要讓車子在下坡急煞後又迴轉。」提醒民眾注意，也有網友留言表示有部分車輛逆向行駛，原PO也說因為沒有車道分流，逆向開很危險。現場淹水面積相當大，雙向車道完全淹沒成河道，根據宜蘭縣消防局了解，淹水至下午17時許仍未消退。

