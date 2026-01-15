宜蘭傳藝新年度大戲 「齊天大聖嬉遊記」搶先曝光

宜蘭傳藝全新年度大戲「齊天大聖嬉遊記」角色及劇情搶先曝光，預計21日震撼首演。(記者王峻祺攝)

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭傳藝園區2026年推出「馬上出發NOW傳藝」主題活動，邀請遊客熱鬧走春，其中大受好評的駐園大戲，今年延續去年「齊天大聖鬧龍宮」熱潮，全新升級劇情、角色及聲光效果後於今天搶先曝光，新戲「嬉遊記」將於21日震撼首演，園方預計再掀轟動！

宜蘭傳藝園區2026年推出「馬上出發NOW傳藝」主題活動，邀請遊客熱鬧走春，其中大受好評的駐園大戲，今年延續去年「齊天大聖鬧龍宮」熱潮，全新升級劇情、角色及聲光效果。(記者王峻祺攝)

全聯善美的文化藝術基金會執行長羅欣怡說，今年宜蘭傳藝春節活動有3大亮點，包括全新大戲「齊天大聖嬉遊記」，主要結合傳統戲曲、跳鼓陣、特技與感人的傳奇故事；另有「世紀初戀」楊麗花歌仔戲特展，展出楊麗花從7歲登台到影視歌三棲的過程，重現經典戲服與劇中場景。

她說，今年更以「傳統百藝」為主題，針對文昌街藝術裝置部分，結合交趾陶、剪黏等傳統工藝，並在建築立面呈現「24節氣」、「12生肖」、「蘭陽8景」以及全台灣各文昌書院的名稱。

宜蘭傳藝表示，新年度大戲「齊天大聖嬉遊記」延續去年熱潮，今年版本全面升級，以齊天大聖、毛筆頭、牛魔王為主軸，是一齣融合神話人物與現代寓意的親子互動舞台劇，並結合傳統戲曲、跳鼓陣、特技演出與現場互動，讓觀眾不只是旁觀者，而是參與旅程的一員，21日首演，每天上午10點及下午2點各一場次。

