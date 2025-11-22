宜蘭傳藝獲百大觀光亮點獎 12月每週4天推縣民免費
〔記者王峻祺／宜蘭報導〕大東北角地區有9處景點，榮獲交通部觀光署第2屆「台灣觀光百大亮點」，其中龜山島與國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區獲頒「最佳國際推薦獎」，為分享獲獎喜訊，傳藝12月份將推出每週4天宜蘭縣民免費入園，龜山島則有打卡送好禮活動。
盤點大東北角地區，今年有三牡猴雙百年聚落、卯澳灣(卯澳社區)、頭城休閒農場、龜山島、蘭陽原創館、噶瑪蘭酒廠、宜蘭傳藝園區、清水地熱遊憩區、棲蘭神木園區與太平山國家森林遊樂區獲得觀光亮點獎。
其中龜山島與傳藝獲頒「最佳國際推薦獎」，東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處為慶祝轄內景區獲獎，推出龜山島打卡送好禮活動，即日起至12月16日止，民眾前往「東北角之友」粉絲專頁留言，並上傳與「龜山島」的合照，不一定要登島，前去大里遊客中心服務台出示打卡畫面，即可領取限量海廢再生鑰匙圈。
另外，宜蘭傳藝推出12月限定感謝回饋，12月起每週五、六、日及週一共4天，只要宜蘭縣民持證就能免費入園，國際旅客持護照還可至服務中心兌換禮物乙份，駐園大戲「齊天大聖鬧龍宮」持續上映中，每天2場次。
更多自由時報報導
台灣首見！ 綠藤生技、歐萊德等14業者化粧品摻致癌「蘇丹紅」
全猜錯！「三角形神秘標示」滿布彰化市路面 用途曝光
化粧品驗出蘇丹紅 專家示警：護唇產品風險最高
塞到快往生！彰化東外環道晚間「紫爆」 狂塞2小時原因曝
其他人也在看
港男匯1158萬購屋卡關？台中婦陷網戀急繳「境外稅」 警看破文件偽造
台中市一名婦人陷入網戀，差點因為相信「香港籍男友要匯38萬美金給她買房」的甜言蜜語，急著繳出所謂的「1%境外稅」11.5萬元，幸銀行員察覺婦人神情緊張且匯款用途不明，通報警方到場協助，員警一眼就拆穿這是典型的詐騙話術，最終成功阻詐，保住婦人辛苦積蓄。自由時報 ・ 8 小時前
澎湖摩西分海淨灘活動 近500人合力恢復海岸美景
（中央社澎湖縣22日電）東北季風挾帶各式海漂廢棄物，澎湖湖西鄉公所今天在著名的「摩西分海」海岸辦理淨灘活動，近500位民眾在短短2個小時合力清理出4700餘公斤的海漂垃圾，讓海岸線恢復美麗風貌。中央社 ・ 7 小時前
淹水因應！宜蘭環保局加開二手家具販售 最便宜課桌椅只要150元
鳳凰颱風造成宜蘭縣內多處地區淹水，導致民眾家具嚴重受損，宜蘭縣環保局每2個月舉辦1次二手實木家具販售，因應災民需求，將在28日加開1場展售會，近百件家具中，最便宜實木課桌椅只要150元，中低收入戶等弱勢家庭，可享定價再8折優惠。宜蘭縣環保局將過往民眾所汰除的家具，集中分類後，挑出可維修再利用部分，與自由時報 ・ 1 天前
雙溪區里長 里幹事聯繫會報瑞芳警 基隆地檢署聯合宣導反毒 防詐及司法意見座談
【民眾網編輯方笙楠新北報導】雙溪區11月21日下午召開里長及里幹事聯繫會報，區長與各里長熱情參與。瑞芳分局與基 […]民眾日報 ・ 8 小時前
洛縣查獲62萬顆卡芬太尼毒丸 藥效芬太尼百倍
美國緝毒局（Drug Enforcement Administration，DEA）19日宣布，查獲大量原本僅供大型動物...世界日報World Journal ・ 6 小時前
宜蘭冬山轎車遭擊落「犁田」 濺起超大泥水花
宜蘭19歲鄭姓男子昨日駕駛黑色轎車行經冬山鄉永和路時，遭路過計程車攔腰撞上，當場被擊落「犁田」，濺起超大泥水花，現場急煞聲響也嚇壞附近居民，計程車因撞車後煞車不及，後車輪卡在田埂間動彈不得，所幸雙方駕駛及乘客僅受輕傷，詳細車禍原因尚待警方釐清。自由時報 ・ 9 小時前
抗中挺日！美國務院發聲 賴總統大啖水產2／美國務院首度發聲挺日本 反對武力脅迫改變台海現狀
日本與中國的外交風波持續延燒，美國國務院昨（20日）主動發聲，強調對美日同盟的承諾堅定不移，無論在台海、東海或南海，都堅決反對任何片面改變現狀的企圖，包括透過武力或脅迫手段。這也是美國政府在這次日中衝突升溫後首次表態。鏡新聞 ・ 1 天前
芥菜種會送愛車隊啟程 明與花蓮光復弱勢家庭辦桌提早慶耶誕
耶誕節腳步近了，基督教芥菜種會今（22日）在愛心育幼院啟動「送聖誕禮物到脆弱家庭」行動，並把這份關懷帶到光復，明（23日）以辦桌、祝福音樂會與耶誕禮物陪伴鄉民，將來自全台的愛，帶給脆弱家庭的兒少與照顧者祝福。基督教芥菜種會董事長蔡仁松表示，家庭往往因經濟困難、親職失能、疾病創傷或災後重建等原因而失去自由時報 ・ 8 小時前
台股收盤》台股跳水逾990點 史上第六大跌點 專家：降息預期崩了
[Newtalk新聞] 台股今天(21日)終場跌逾990點，收在26434點！上櫃、電子與金融類股全收黑！盤中最低來到26,395點，跌點一度擴大逾千點，成交量約5498.35億元，創下史上第6大跌點。 分析師林漢偉表示，輝達財報利多不漲，股價長黑K破線，AI泡沫聲浪太強，台股重挫跌破季線，昨天史上第二大漲點全數回吐，今天大跌991點，創下史上第六大跌點。 分析師鐘崑禎表示，今天幾乎所有族群通殺！記憶體：南亞科、華邦電、群聯跌停鎖死！PCB：台光電、定穎投控觸及跌停！散熱：奇鋐、高力觸及跌停！AI趨勢不變！台股轉為大區間震盪。 至於何時轉強？鐘崑禎指出，台股轉強靠的不是輝達財報，而是只需讓市場確信，就算12月不降息，1月也會降。 「昨天大漲快900點，今天一度大跌千點。」哲哲老師、分析師郭哲榮表示，輝達的財報確實是解除AI泡沫的疑慮，所以這一波下跌是屬於籌碼與技術面的洗牌。 「股市回檔主要原因是昨晚美國公布，9月的非農數據原先預期5萬人，實際公布11.9萬人，讓下個月的降息預期直接跌破40％，所以是總體經濟面以及籌碼面的問題，並不是AI泡沫造成的。」哲哲老師說，這只是短線上會影響，只要新頭殼 ・ 1 天前
府城歷史地標大東門、大南門修復動土 2028年重現風華
國定古蹟台灣府城大東門、大南門修復工程今（22）日正式動土，總經費5560萬元，由文化部補助65%、市府負擔35%，預計2028年1月完工。南市副市長葉澤山主持開工典禮，宣布這項攸關府城文化地景的重要工程正式啟動。葉澤山表示，大東門與大南門是府城最具象徵性的歷史地標，自清代以來見證台南城市發展，是許自由時報 ・ 8 小時前
天命：台灣民主運動者許信良的一生見證
「你是個藝術家，你不適合從政！如果一定要從政，你會闖大禍的！」許信良的恩師鄒文海信傳媒 ・ 7 小時前
宜蘭縣114年度績優志工表揚典禮 溫馨
宜蘭縣政府運用公益彩券盈餘經費舉辦「宜蘭縣一一四年度績優志工表揚典禮」，於今（廿二）日在中興文創園區由代理縣長林茂盛主持頒獎，表彰長年投入各類公共事務、默默付出的志工先進與團隊，向在醫療照護、社會福利、社區、長照服務等領域辛勞奉獻的志工伙伴致上最崇高的敬意，落實「人人志工、志工宜蘭」的志願服務精神。此次受獎人總數達四O六人，連同三個績優志願服務團隊，充分展現宜蘭在志願服務量能及服務品質上的厚實基礎。縣議會議長張勝德、立委陳俊宇、縣議員沈信雄、縣議員林麗、冬山鄉長林峻輔、縣府社會處長林蒼蔡、衛生局長徐迺維共襄盛會。一一四年度表揚類別包括「社會福利類績優志願服務團隊」三隊，分別為特優等：宜蘭縣社會福利館志工團、優等：社團法人宜蘭縣思源仁愛協會、甲等：宜蘭縣蘇澳鎮永榮社區發展協 ...台灣新生報 ・ 4 小時前
影/猛烈相撞！宜蘭計程車卡水溝、小客車墜田 驚悚畫面曝光
宜蘭縣冬山鄉昨（21）日發下午3時許發生一起車禍事故，一輛計程車與小客車在路口相撞，導致計程車卡在水溝，小客車則墜入水田中，兩名駕駛及所附載乘客共四人皆受傷送醫，事故瞬間全被監視器拍下。中天新聞網 ・ 7 小時前
放炮嚇猴卻火燒竹林 農民忙報警、幫忙拉水線滅火
近來天氣逐漸乾冷，台東海邊常發生漂流木縱火事件，許多林木叢生處也陸續發生火警，今中午12時左右，東河鄉台11線小馬段的竹林傳出火警，但這次卻是因猴害嚴重、農民放炮驅猴造成，農民見自己無力滅火只能通報警消，自己也幫忙拉水線滅火。當地種植的並非水果而是水稻，農民表示，獼猴連水稻都不放過，每次猴群從竹林中自由時報 ・ 7 小時前
荷學者：未來教學是人與AI協作 教師不會被替代
（中央社記者陳至中台北22日電）黃昆輝基金會今天舉辦「2025教育政策研討會」，聚焦在AI時代的教育革新。發表主題演講的荷蘭學者指出，未來教學是人與AI混合協作，教師的角色不會被替代，而是被增強。中央社 ・ 8 小時前
月世界垃圾山案主嫌曝光！里長父子串聯業者深夜遭收押 民進黨火速開除黨籍
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄燕巢區景點「月世界」遭人違法傾倒數十噸垃圾，整片山坡被堆成垃圾山。橋頭地檢署調查後，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
龍潭千人健走熱鬧登場 張善政：每日萬步促進健康
114年桃園市龍潭區千人健走活動，22日熱鬧登場。桃園市長張善政表示，今日秋高氣爽的天氣最適合全家大小一起參與健走活動，本次大健走路線全長不到4公里，步調輕鬆、景色宜人，大約1個多小時即可完成，適合所有年齡層共同參與，鼓勵市民每日走萬步，健康年年來。中時新聞網 ・ 8 小時前
公路局全體動員！17天的拚搏 馬太鞍交通搶通全紀錄
生活中心／綜合報導9月23號的那場大水，沖毀了馬太鞍溪橋，也打亂了花蓮人的生活節奏，為了讓大家早點有一條安全的路，公路局全體動員，拚了17天，終於把路搶通，還比預期提早了5天。這麼高效率的背後有哪些故事？請看我們的專題報導。17天重建一次交通希望，這不是奇蹟，而是500多名工程同仁日夜搶修的成果。究竟，這場緊急搶通行動是怎麼辦到的？公路局全體動員 17天的拚搏 馬太鞍交通搶通全紀錄（圖／民視新聞）「沖上來了！啊~橋不見了！」9月23號，馬太鞍溪堰塞湖潰決，台9線交通命脈馬太鞍溪橋瞬間遭惡水沖斷，花蓮南北向主要道路毀了，民眾通行受到阻礙。隔天交通部長立刻到現場勘災，指示「希望這個橋樑可以快速復建。」交通部公路局長林福山指出，「橋被沖毀了，哇，看到那個畫面的時候，我心裡想，就是完了，第一個念頭就是回過頭來，那後續要怎麼做一個這個處理」。公路局全體動員 17天的拚搏 馬太鞍交通搶通全紀錄（圖／民視新聞）橋斷了，身為橋樑的主管機關，第一時間就已經在想後續如何處理，公路局也隨即成立前進指揮所，動員389台大型機具，團隊決定採用「涵管便道」策略，展現驚人效率。交通部公路局長林福山表示，「這個東分局還有花蓮這個工務段，這些站在第一線，不分這個晝夜，只要機器可以動，他人一定在，同仁從發生到現在，真的沒有所謂假日可言，每天都投入在這個，橋可以通的時候，每日就要做監控」。搶通的不只是路，更是對人的關懷。前線段長親身投入指揮，甚至一度累倒住院，但團隊沒有一刻停歇，展現交通超人的精神，只為民眾一條安全回家的路。10月10號那天，工程人員開心說，「耶~通車了，來！」公路局全體動員 17天的拚搏 馬太鞍交通搶通全紀錄（圖／民視新聞）交通部公路局長林福山說，「感謝這個整個這個團隊，在這段期間，大家把這樣子一個搶修復原的，這一個工作，當做是這輩子全心全力去投入的一件事情」。從災害發生，到便道搶通，原本預計10月15號通車，更是提前五天就開放，路通了，民眾心也安了，公路局將也持續守護這條後山命脈，風雨無阻。原文出處：公路局全體動員！17天的拚搏 馬太鞍交通搶通全紀錄 更多民視新聞報導最新／日本福島食品輸台全解禁 食藥署：回歸「常態管理措施」熬夜壓力大！4大生活習慣恐引糖尿病台灣化粧品驗出致癌蘇丹紅 醫點名「二類產品」最危險！民視影音 ・ 11 小時前
美施壓烏加速和平進程 澤倫斯基：尊重川普終戰意願
（中央社基輔/華盛頓21日綜合外電報導）知情人士表示，美國威脅將削減對烏克蘭情報分享與武器供應，以迫使其同意由美國斡旋的和平協議框架。烏克蘭總統澤倫斯基表示「持續尊重」川普終結俄烏戰爭的意願。中央社 ・ 19 小時前
冬遊宜蘭觀光工廠或住宿 消費集點抽手機豪禮
宜蘭冬季多雨寒冷，影響民眾旅遊意願，為促進冬季宜蘭旅遊消費、活絡在地觀光，交通部結合觀光工廠和旅宿業者，即日起至年底推出「宜蘭觀光工廠及旅宿趴趴GO，消費集點豪禮等你抽」活動，單筆消費滿300元集1點，集滿3點就能抽獎，有機會獲得蘋果手機、住宿券等大獎。自由時報 ・ 7 小時前