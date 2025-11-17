宜蘭傳首位鳳凰「溺水」罹難者 黃琤婷提5方向籲縣府強化預警
CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導
鳳凰颱風帶來驚人雨勢，蘇澳多處傳出嚴重淹水。宜蘭縣議員黃琤婷今（17）日指出、日前一名婦人疑因通訊失聯、道路中斷，家屬無法及時返家查看，積水退去後才發現倒臥家中。她說，經檢警相驗後確認死因為「溺斃」，成為此次水災首位罹難者，令人深感不捨與痛心。
黃琤婷表示，她於昨日上午接獲民眾通知後，立即前往壽園探視家屬，表達最深切的哀悼與關懷，並請縣府社會處全力協助家屬處理後續事宜。她說，據家屬轉述，這位母親平日性格單純善良，行動雖較緩慢，但一直以家庭為重，「母親到最後一刻，都還是在守護著家園」。
家屬也提到，母親生前交代後事盡量低調，但家人認為，此事件反映的是更大的社會風險，不希望悲劇再度發生。他們沉痛地表示，「諸多巧合導致母親罹難，我們願意把這件事說出來。」希望政府能從中檢討，加強預防措施，改善大家的生活環境，讓社會更好、更安全。
黃琤婷強調，這起事件暴露出極端氣候下的多重風險，宜蘭縣府必須從制度面徹底補強防災預警作業，避免悲劇再度發生，她提出5項應立即加強的方向與預警措施。
黃琤婷指出，其一，完善通訊備援機制，強化災時通訊備援，避免淹水期間整區失聯，確保重要警示能被即時接收；其二，建立弱勢住戶「災前主動關懷」制度，針對行動不便、獨居或認知較弱者，災前優先提醒並協助準備，降低風險。
再者，強化道路阻斷前預警與撤離措施提升道路可能中斷前的通報速度，必要時協助提前撤離，避免家屬「想回家卻回不去」；更新淹水熱點資料並提前巡查，重新盤點淹水高風險區域，提前派員巡查、提醒住戶，提高災前反應時間。最後，應建置多元化預警系統，設置淹水警報廣播並同步啟動簡訊通知，讓民眾能及早掌握災情、及時撤離。
黃琤婷強調，極端氣候已成常態，防災工作必須「提前部署、迅速反應」，不能再讓資訊落差或通訊中斷成為生命安全破口，她也批評中央在重大防洪建設上的行政態度。
「蘇澳溪分洪道是救命工程，卻被中央綁在特別預算裡面等來等去。颱風不會等預算、淹水不會看程序，救命工程不能被當成預算配套的附屬品。中央多拖一天，就是讓蘇澳居民多承受一天風險。」黃琤婷指出，地方能做的會全力做，但中央該肩負的責任不能再閃躲，要求中央儘速解套、立即推動工程。
黃琤婷承諾，將持續追蹤災後檢討與制度強化，並與相關單位協調改善作業流程，避免遺憾再次發生。同時，她呼籲社會大眾給予家屬足夠空間，讓他們能逐步從悲痛中恢復。
照片來源：黃琤婷辦公室
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
宜蘭多校器材泡水損失慘重 黃琤婷要求教育處盤點災損啟動專案補助
