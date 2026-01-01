政治中心／黃富溢 陳崇翰 宜蘭基隆報導

今天（1）各縣市舉辦元旦升旗典禮，因適逢選舉年，包括宜蘭縣、基隆市的現任首長，以及候選人、擬參選人同場現身活動，除了恭賀新年，也意外增添幾分選舉氛圍。

手拿紅布條，鳴笛開走。宜蘭縣長林姿妙，偕同同黨議長張勝德、立委吳宗憲，以及民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠，現身宜蘭運動公園，合體元旦升旗健走。宜蘭縣長擬參選人(國)張勝德：「希望在2026年，大家共同的合作，為我們整個台灣，為我們整個宜蘭，繼續地來打拼，目前為止(黨中央)還沒有通知，也相信在未來，我們會盡快地召開協調會，來盡速定於一尊。」宜蘭縣長擬參選人(國)吳宗憲：「跟張議長，我們兩個是戰友、是夥伴關係，沒有任何的惡性競爭在裡面，我跟張議長一直都有這個共識存在。」張勝德、吳宗憲極力爭取國民黨提名參選宜蘭縣長，黨中央預計10天內完成協調，但時間點尚未確定，萬一協調未果，將進行民調，希望趕在農曆年前完成提名。

廣告 廣告

宜蘭元旦升旗藍白擬參選人合體 基隆謝國樑、童子瑋較勁

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳向民眾拜年。（圖／民視新聞）

宜蘭縣長參選人(民眾)陳琬惠：「我想在新的一年，一定要為宜蘭帶來新的希望，希望在今年底的時候，宜蘭有一個嶄新的新氣象。」宜蘭縣長參選人(民)林國漳：「祝福大家在新的一年，心想事成、身體健康，迎接幸福的一年。」陳琬惠話中有話，強調新的一年，要帶給宜蘭新氣象，而林國漳則回防蘇澳，在風雨中向民眾拜年。

宜蘭元旦升旗藍白擬參選人合體 基隆謝國樑、童子瑋較勁

基隆市長謝國樑、議長童子瑋同台，兩人零互動。（圖／民視新聞）

「台灣頭、愛永續，迎未來。」另一頭，剛獲得民進黨提名參選基隆市長的議長童子瑋，元旦升旗典禮和現任市長謝國樑同台，向市民拜年，但兩人全程零互動，謝國樑表情也略顯尷尬。基隆市長參選人(民)童子瑋：「過去的幾年，我想我們這個家，就是我們的基隆市，我想沒有被好好地善待，沒有好好地規劃，也看不見城市的整體發展未來方向，我相信2026，大家再相信一次基隆。」喊話要翻轉基隆，童子瑋在車站，親切地和支持者擊掌、合照。適逢地方選舉年，元旦升旗活動也意外增添幾分，選戰氣息。





原文出處：宜蘭元旦升旗藍白擬參選人合體 基隆謝國樑、童子瑋較勁

更多民視新聞報導

建城400年元旦升旗 童子瑋期許基隆無畏風雨團結向前

賴清德元旦談話 提「4大目標」並喊話藍白：期待僵局不會延續到2026

健康迎接2026！「元旦健走」連續23年舉辦上千位民眾齊聚圓山花博

