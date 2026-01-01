（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】宜蘭縣政府今(1)日上午6時30分，在宜蘭運動公園田徑場舉辦「慶祝中華民國115年元旦升旗典禮暨全民活力健行活動」，除了代理縣長林茂盛，包括林姿妙縣長，國民黨立委吳宗憲、民眾黨前立委陳婉惠、宜蘭縣議會議長張勝德等人都出席事項活動。

宜蘭元旦升旗 藍白政治要角齊聚 - https://www.watchmedia01.com

宜蘭縣政府舉辦元旦升旗典禮及健走活動已經第7年，縣府為營造喜迎元旦歡樂氛圍及凝聚國人愛國意識，特別在宜蘭運動公園至蘭陽大橋周邊及凱旋路沿線範圍懸掛國旗，旗海飄揚，十分壯觀。

廣告 廣告

宜蘭元旦升旗 藍白政治要角齊聚 - https://www.watchmedia01.com

元旦升旗典禮今(1)日上午6時30分，在宜蘭運動公園田徑場舉行，除升旗典禮外，同時安排國立頭城家商表演藝術科表演活力舞蹈及國立羅東高工棒球隊領唱國歌。升旗儀式後進行健行活動，從宜蘭運動公園體育館前廣場出發，經縣政府折返。縣府特地準備2,500面小國旗發送民眾。另外準備3,500份活力早餐贈送全程參與健行活動的民眾，同時還有摸彩活動，獎品有電視、電冰箱、洗衣機、除濕機、電鍋及腳踏車等。