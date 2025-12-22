宜蘭兄弟為金項鍊爭執 教唆強押胞弟、4嫌送辦

（中央社記者王朝鈺宜蘭22日電）宜蘭縣劉姓男子被胞弟指控偷走金項鍊，雙方昨天晚間在住家發生口角，劉男涉嫌教唆他人將胞弟強押上車帶至宮廟，警方逮捕劉男等共4人，並起獲毒品咖啡包，詢後將4人送辦。

23歲劉男被胞弟指控涉嫌偷走市價約新台幣1萬餘元的金項鍊，雙方昨天晚間在頭城鎮住家發生爭執，劉男涉嫌教唆3名共犯將胞弟強押上車，打算外出商談，警方接獲家人通報後，立即組成專案小組積極偵辦。

專案小組鎖定作案用車輛後，沿路調閱監視器畫面，於犯案後1小時在頭城鎮一間宮廟，逮捕劉男等共4名犯嫌並救出被害人，現場除起獲作案用球棒外，並在共犯身上查獲5包毒品咖啡包，全案詢後依妨害自由等罪嫌，將4名犯嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

宜蘭縣政府警察局礁溪分局長黃靖堯今天表示，警方將持續打擊暴力犯罪，絕不寬貸，以維護社會安全秩序，呼籲民眾切勿以身試法。（編輯：方沛清）1141222