宜蘭兩起交通事故 警方迅速到場處置、籲注意路口安全
記者張正量／宜蘭報導
宜蘭縣接連發生兩起交通事故，所幸均無重大人員傷亡。警方提醒，行經路口務必注意車流狀況，避免憾事發生。
蘇澳鎮中山路一段與蘇南路口於二十二日上午八時十分發生小客車與機車碰撞事故。警方指出，63年次陳姓男子駕駛自小客車左轉時，不慎與對向由七十九年次胡姓男子駕駛的普通重型機車發生側撞，造成車輛受損及胡男手腳多處擦挫傷，經送醫無生命危險。兩名駕駛酒測值皆為零，詳細肇因仍待進一步調查。
此外二十三日晚間，正值清潔隊收垃圾時間，礁溪鄉公所垃圾車在行經忠孝路與忠孝路一0三巷路口時自北往南行駛並右轉時，與行經路口的游姓行人發生碰撞，造成行人受傷送醫治療，林姓清潔車駕駛並無受傷，經警方酒測，兩名駕駛並無酒精反應，事故亦正釐清中。
警方呼籲，無論汽機車駕駛或行人，行經路口務必減速並注意周邊動態與死角，保持適當安全距離，共同維護交通安全。
