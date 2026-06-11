宜蘭公糧封口不全、長米蟲 五結農會同意6/18前全部換新

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社區打開五結鄉農會提供的公糧，卻發現包裝破口，還發現裡面已經開始長米蟲，這些米要提供給長青食堂長者，造成社區困擾。

羅東新群社區發展協會理事長張文哲表示，「但是就是說，不要讓長輩看到，但是有一個現象就是說，你如果沒有用冰箱給它冰起來，這個現象如果沒有冰箱冰起來，也許15天以後、1個月以後就更嚴重。」

社區表示，這些米長米蟲，吃了雖然不會造成健康疑慮，但還是擔心長者看了會怕，且封口沒封好，社區保存米也不容易，因為一定要冰，但社區冰箱空間不足。

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米行李姓老闆指出，「有的人看到那些米蟲就會怕，不敢吃，當作那個是不好的，那就是代表米沒有放藥下去。」

米行老闆則說，夏天天氣熱，加上現在米不能放驅蟲劑，只要封口沒封好，米很快就開始長米蟲，這是正常現象。

根據統計，這次出問題的公糧約1500包，都已發放到各社區，五結鄉農會承諾，18日前會協助社區全部換新，並加強流程控管。

農糧署東區分署副分署長陳吉村表示，「抽檢的話都是合格，但是裡面到底有多少有問題，我們並不確定，所以是全部回收。」

五結鄉農會研判，公糧米裝袋時，機器開機初期疑封口溫度不夠，才會導致封口不全，農糧署表示，將給予農會輔導，後續會再抽檢，確保公糧米品質。

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