宜蘭公糧米驚現米蟲、封口不全 農會承諾端午節前全面換發
宜蘭五結鄉農會代辦公糧救助米近日遭民眾投訴，不僅部分米袋封口不完全，還發現袋內出現米蟲，引發品質疑慮。農糧署東區分署獲報後立即會同五結鄉農會清查，確認部分米袋因設備啟用時封口溫度不足導致密封不完全，加上儲存期間氣溫升高，讓原本存在米粒中的蟲卵孵化，農會已承諾全面更換，預計18日前完成換發作業。
據了解，民眾是在領取救助米時，發現部分米袋封口不夠密實，甚至出現疑似米蟲情形，照片曝光後引發討論；由於救助米主要提供弱勢家庭使用，品質問題也格外受到關注。
農糧署東區分署副分署長陳吉村表示，五結鄉農會在113年更新包裝封口設備，5月27日完成公糧米的驗收作業，當時也依規定進行隨機抽樣檢驗，符合CNS國家標準二等米規範。
經了解，封口設備剛開始運作時，封口機溫度尚未完全達到設定值，導致前面少數米袋封口不夠完整，後續才逐漸恢復正常，農會接獲反映後已立即進行全面檢查。
至於民眾最擔心的米蟲問題，陳吉村指出，該批白米檢驗完成後存放於一般平倉空間，由於宜蘭近期氣溫偏高，米粒內原本存在、肉眼不易察覺的蟲卵可能因此孵化，才會出現民眾看到的米蟲情況。
農糧署強調，這並非加工過程遭受污染，而是穀物儲存過程中較常見的現象，但既然已影響民眾觀感與品質，仍要求農會全面改善並重新換發。
五結鄉農會已承諾重新提供新批次白米，預計在端午節前、也就是6月18日前完成所有更換作業，讓領取救助米的民眾都能拿到品質穩定的新米。
農糧署也要求農會檢討加工包裝流程，加強員工教育訓練，並建立標準作業程序（SOP），從包裝、封口到儲放環境全面改善，避免類似情況再度發生。
陳吉村指出，目前溪南地區由五結鄉農會負責代工包裝，溪北地區則由礁溪鄉農會辦理，兩處皆採用一貫化加工與包裝設備，後續將持續抽驗與追蹤，確保更換後的白米品質符合規範，讓民眾安心領取。
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