宜蘭冬季的美好光影盛宴 中興文創園區登場

宜蘭縣文化局年度藝術盛事─映像節，今年度以「光」與「影」為主題，，展出五件大型光影主題科技藝術作品；邀請曾於法國亞維儂藝穗節演出之君舞蹈劇團，帶來經典舞目「關於身體的書寫Quand Le Corps S’exprime」，以墨西哥藝術家Lua作品「流動的纖維光影Flowing Fiber」為舞台。（宜蘭縣文化局提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

由宜蘭縣文化局主辦的年度藝術盛事─映像節，二０二五年度以「光」與「影」為主題，展出五件大型光影主題科技藝術作品；十三日邀請曾於法國亞維儂藝穗節演出之君舞蹈劇團，帶來經典舞目「關於身體的書寫Quand Le Corps S’exprime」，以墨西哥藝術家Lua作品「流動的纖維光影Flowing Fiber」為舞台，現地融合、重新編排，呈現視覺藝術及表演藝術共融所帶來細膩又震撼的藝術張力，感動全場。

代理縣長林茂盛表示，中興文創園區前身為中興紙廠，是曾經支撐宜蘭產業的重要基地；在這座承載工藝、記憶與文化轉型的場域中，本屆映像節以「光」與「影」的自然語彙重新出發，透過國內外藝術家與科技藝術團隊的創作，回應空間脈絡，將整個園區化為一座以光影書寫的作品，讓藝術不僅被觀看，更能被觸發、被走進，成為民眾生活的一部分。

今年映像節打造「光」與「影」二大展區，位於有料倉庫的「影」展區，特別運用隧道式光影空間串接觀展動線；當觀者漫步在蜿蜒曲長的光影隧道，光線推移、停留與消逝，行走本身成為有感的觀展體驗方法，觀眾將可以身體感受歷史建物的深度與時間層次。

今年映像節限定十二公尺巨型聖誕主樹，每日下午五時至晚間十時點燈；展期間每週末六日。展期至十二月二十五日止。