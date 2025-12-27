宜蘭冬季限定體驗！ 上山追雪下山泡湯.大啖甕仔雞

宜蘭縣 / 綜合報導

受大陸冷氣團影響，宜蘭的太平山成了銀白世界，也吸引大批遊客上山追雪，山上的鳩之澤溫泉區，也湧入滿滿民眾，煮雞蛋和玉米，暖身又暖胃。還有人追完雪後，下山到礁溪溫泉公園泡腳、或到餐廳吃甕仔雞，還有國外遊客經過時，看到好多人在排隊跟著體驗，一吃入口，大讚不只暖呼呼，還很juicy。

甕仔雞表皮金黃酥脆油油亮亮，戴上手套撕開來，肉汁不斷從雞肉上流出，樸鼻香氣更濃郁，還冒出陣陣熱氣，今(27)日天氣涼冷，吸引國內外遊客，慕名到宜蘭大啖熱呼呼美食。遊客說：「從苗栗過來的，然後之前就有吃過，還滿好吃的，很有味道，然後多汁。」

馬來西亞籍遊客說：「我們是從馬來西亞來的，所以剛才經過的時候，就看到好多人在排隊，看起來就很好吃，然後好像很juicy。」店內坐無虛席，因為外面冷颼颼，吃飽吃巧暖好五臟廟，為了抵禦低溫，除了吃還能泡，在宜蘭礁溪的溫泉公園，同樣人山人海，遊客們不約而同捲起褲管，把雙腳泡進露天池裡，從腳暖到全身，還有人從太平山追完雪後直奔而來，行程經過規劃，因為在太平山，有得泡還有得吃。

華視新聞記者張小媛說：「在太平山的鳩之澤溫泉區，來到這邊，很多人除了要煮溫泉蛋之外，也會來這邊泡一下溫泉。」遊客手中的竹簍，裝滿玉米和水煮蛋，吃得熱呼呼身體也暖呼呼，寒風再強氣溫再低都不怕。

遊客說：「有點燙，就是覺得很舒服。」遊客說：「這邊空氣又好，而且這邊的那個，在森林裡面環抱著，哇這個泡湯是(很舒服)最棒的享受了。」冷氣團讓溫度溜滑梯，民眾不怕冷，把握機會追雪泡湯吃美食，享受季節限定的體驗。

