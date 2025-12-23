宜蘭冬山市場 變身經濟新亮點

宜蘭縣冬山公有零售市場歷經2年施工期程23日啟用，屹立冬山老街超過40年的傳統市場，以嶄新樣貌重新亮相，鄉長林峻輔期待新市場成為冬山鄉經濟亮點。（吳佩蓉攝）

斥資9000萬元重建的宜蘭縣冬山公有零售市場，歷經2年施工23日啟用，屹立冬山老街超過40年的傳統市場以嶄新樣貌重新亮相，吸引不少鄉親到場見證。鄉長林峻輔表示，期待新市場成為冬山鄉經濟亮點；經營數十年的海鮮攤商李先生直呼：「等待是值得的，環境變得乾淨、舒適。」

舊市場興建於民國70年，長年是鄉內居民日常採買重要據點，不僅串聯地方經濟，更承載世代居民的生活記憶。市場位處冬山老街交通便利，保有傳統市場熱鬧、親切的人情味，也是不少遊客走入冬山、認識在地文化的重要場域，被視為最具生活感的地方地標之一。

因原有市場建物老舊、耐震能力不足，存在結構安全疑慮，林峻輔上任後積極推動改建計畫，成功爭取經濟部前瞻基礎建設經費補助，啟動市場重建工程，自112年8月10日動工，歷經20個月施工於今年6月24日完工。

重建後的冬山公有零售市場為3層樓建築，總樓地板面積約478坪，1樓規畫生鮮、青果及雜貨攤位，2、3樓有飲食及生活百貨，全棟共設有24攤鋪位，空間明亮、動線完善，兼顧機能與安全，目前1樓攤位已滿租。隨著新市場啟用，攤商與居民對未來營運普遍抱持期待。攤商李先生認為，等了快2年是值得的，硬體全面升級後，能提升消費者購物體驗，也有助吸引更多人潮進入冬山老街，帶動周邊商機。

林峻輔強調，冬山公有零售市場不僅是民眾生活採買的場所，更是見證居民生活記憶、交織人情故事的重要據點，期待透過重建帶動老街周邊觀光發展，再次凝聚地方活力，讓市場成為冬山鄉經濟亮點。