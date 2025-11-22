宜蘭冬山轎車遭擊落「犁田」 濺起超大泥水花
〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭19歲鄭姓男子昨日駕駛黑色轎車行經冬山鄉永和路時，遭路過計程車攔腰撞上，當場被擊落「犁田」，濺起超大泥水花，現場急煞聲響也嚇壞附近居民，計程車因撞車後煞車不及，後車輪卡在田埂間動彈不得，所幸雙方駕駛及乘客僅受輕傷，詳細車禍原因尚待警方釐清。
宜蘭羅東分局昨天下午3點多獲報，冬山鄉永和路與美和路一段62巷口發生1起交通事故，54歲杜姓男子駕駛計程車，搭載1對老夫婦沿美和路一段62巷由東向西直行，行經路口時雖有放慢速度，並鳴喇叭示警，但仍撞上鄭男駕駛的黑色轎車。
依監視器畫面顯示，杜男駕駛計程車行駛支道，鄭男則在幹道，計程車雖減速，但鄭男仍有優先通行權，雙方過路口時，計程車擦撞鄭男黑車右側，導致黑車掉進田裡，計程車轉了1圈後，後車輪卡進田埂，車頭明顯毀損、地面滿是車體碎片，突如其來的煞車聲，也劃破村落寧靜，嚇壞附近居民。
經酒測雙方駕駛無酒駕，車禍共造成2名司機及乘客受輕傷，送醫無大礙，詳細肇事原因由警方釐清中。羅東分局呼籲，近日天雨路滑，駕駛人行經路口應減速慢行，並注意前方狀況；支道車應停讓幹道車先行，幹道車也應減速慢行注意路況。
更多自由時報報導
台南後壁烏樹林廢棄物場大火！火光衝天畫面曝
苗栗16歲學生無照騎車撞另輛機車 掉落水溝昏迷
影像曝光！彰化4輛雙B疑飆速釀禍 撞進超商害路人重傷
國1北上大雅段大貨車撞護欄 駕駛受困、乘客拋飛無生命跡象
其他人也在看
「紅烏龍」助老茶廠華麗轉身 改寫台東茶史
記者李其芳/台東報導 近年來一股「紅烏龍」旋風，席捲全台。紅烏龍的發酵技術接近紅茶，屬於重...銳傳媒 ・ 9 小時前
冬遊宜蘭觀光工廠或住宿 消費集點抽手機豪禮
宜蘭冬季多雨寒冷，影響民眾旅遊意願，為促進冬季宜蘭旅遊消費、活絡在地觀光，交通部結合觀光工廠和旅宿業者，即日起至年底推出「宜蘭觀光工廠及旅宿趴趴GO，消費集點豪禮等你抽」活動，單筆消費滿300元集1點，集滿3點就能抽獎，有機會獲得蘋果手機、住宿券等大獎。自由時報 ・ 3 小時前
宜蘭傳藝獲百大觀光亮點獎 12月每週4天推縣民免費
大東北角地區有9處景點，榮獲交通部觀光署第2屆「台灣觀光百大亮點」，其中龜山島與國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區獲頒「最佳國際推薦獎」，為分享獲獎喜訊，傳藝12月份將推出每週4天宜蘭縣民免費入園，龜山島則有打卡送好禮活動。盤點大東北角地區，今年有三牡猴雙百年聚落、卯澳灣（卯澳社區）、頭城休閒農場、龜山島自由時報 ・ 4 小時前
WBC經典賽台灣賠率倒數第5「遭看扁」？蔡其昌指「比賽採取血緣制」：各強隊其實都是大聯盟球員...談台灣「勁敵」是韓國！
蔡其昌提到，台灣在經典賽的勁敵，就是韓國...放言 Fount Media ・ 1 天前
孟加拉5.5強震 家具劇烈搖晃！民眾逃生畫面曝光｜#鏡新聞
孟加拉中部昨天(11/21)上午，發生芮氏規模5.5強震，目前已知至少造成6人罹難，近百人受傷。不只和震央有一段距離的首都達卡感受到明顯震動，遠在印度的東北部大城加爾各答也有感。從監視畫面中可以看到，許多民眾被突如其來的地震嚇到，紛紛跑到街上，不敢逗留在室內。鏡新聞 ・ 4 小時前
金派！高雄阿北騎車橫越馬路碰撞機車 父子被控出手毆人
高雄市鼓山區南屏路20日傍晚6點多發生一起車禍並引發肢體衝突，楊姓男子在社群平台控訴，當時騎車時，突然有個阿伯騎車橫向從車道中竄出，他閃避不及撞上，制止對方移車，就被咆哮、掐脖子和拿安全帽毆打，隨後阿伯兒子趕到現場，更是二話不出又朝楊男臉及頭部揮打3拳，楊男因當下無錄影，希望民眾提供影像。自由時報 ・ 6 小時前
「雙金歌王」一早公園開唱！宣布明年5月新計劃：我要當第一個
象山公園今（22）日一早超熱鬧！原來是71歲的「雙金歌王」沈文程驚喜現身高歌3曲，替公路局「高齡換照」快閃活動暖場，透過輕鬆互動與溫暖對話，讓更多民眾了解115年5月即將上路的高齡換照制度，傳達「提早70來換照、寶島自在趴趴走」的理念，他笑稱「人生70才開始」，更豪氣宣布明年5月1日要當「第一個去換照」的長者！三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
台股收盤》台股跳水逾990點 史上第六大跌點 專家：降息預期崩了
[Newtalk新聞] 台股今天(21日)終場跌逾990點，收在26434點！上櫃、電子與金融類股全收黑！盤中最低來到26,395點，跌點一度擴大逾千點，成交量約5498.35億元，創下史上第6大跌點。 分析師林漢偉表示，輝達財報利多不漲，股價長黑K破線，AI泡沫聲浪太強，台股重挫跌破季線，昨天史上第二大漲點全數回吐，今天大跌991點，創下史上第六大跌點。 分析師鐘崑禎表示，今天幾乎所有族群通殺！記憶體：南亞科、華邦電、群聯跌停鎖死！PCB：台光電、定穎投控觸及跌停！散熱：奇鋐、高力觸及跌停！AI趨勢不變！台股轉為大區間震盪。 至於何時轉強？鐘崑禎指出，台股轉強靠的不是輝達財報，而是只需讓市場確信，就算12月不降息，1月也會降。 「昨天大漲快900點，今天一度大跌千點。」哲哲老師、分析師郭哲榮表示，輝達的財報確實是解除AI泡沫的疑慮，所以這一波下跌是屬於籌碼與技術面的洗牌。 「股市回檔主要原因是昨晚美國公布，9月的非農數據原先預期5萬人，實際公布11.9萬人，讓下個月的降息預期直接跌破40％，所以是總體經濟面以及籌碼面的問題，並不是AI泡沫造成的。」哲哲老師說，這只是短線上會影響，只要新頭殼 ・ 1 天前
老闆4歲兒店中哭鬧不休 員工拿牌尺打2下賠慘了
一場發生在炸雞店的糾紛鬧上了法庭，炸雞店林姓員工因受不了陳姓老闆4歲孩子在店裡持續哭鬧，一時衝動之下竟拿麻將牌尺，朝小孩的右小腿打了2下。陳姓老闆極度不滿林男舉動，認為小孩因此右小腿擦傷，決定一狀告上法院，提出50多萬賠償請求，最終法院判賠4萬多元。可上訴。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
國道4車連環撞！貨車輪胎噴飛釀禍 後方駕駛車內慘死
國道4車連環撞！貨車輪胎噴飛釀禍 後方駕駛車內慘死EBC東森新聞 ・ 6 小時前
輝瑞與疾管署簽署合作意向書 三大行動強化台灣抗藥性監測與教育
【健康醫療網／記者陳佳慧報導】輝瑞公司今日宣布與衛生福利部疾病管制署（疾管署）正式簽署「抗微生物製劑抗藥性交流合作意向書」。簽署由台灣輝瑞總裁葉素秋與疾病管制署署長羅一鈞代表完成，象徵政府與產業攜手合作，結合國際經驗與在地資源，共同提升台灣在抗微生物抗藥性（Antimicrobial Resistance, AMR）防治領域的韌性並加速與國際接軌。 抗生素抗藥性已被世界衛生組織（WHO）列為「全球十大健康威脅」之一，並將每年 11 月 18 日至 24 日訂為「世界抗生素週」（World AMR Awareness Week），提醒全球關注 AMR 帶來的公共衛生挑戰。根據文獻推估，2019 年台灣逾 37,000 名敗血症死亡患者中，約八成為細菌感染，進一步推估約 5,000 至 18,000 人的死亡與抗藥性菌株相關，顯示抗藥性問題已對臨床治療、醫療資源及公共衛生系統造成沉重負擔。 本次合作意向書將聚焦以下三大重點方向： 1. 抗藥性菌株監測資料分享 推動疾管署、學術單位與醫療院所間之監測工具應用與資料交流，強化抗藥性菌株流行趨勢掌握，打造更完整的全球監測鏈結。 2. 跨界學術交流健康醫療網 ・ 8 小時前
冒充親友潛入各醫院病房區行竊 僅北市9月至今犯案11件
52歲傅姓竊盜通緝犯，涉嫌專門鎖定大台北地區各醫療院所，利用大白天冒充親友潛入病房區，利用病房內病患正巧外出檢查或者開刀的機會，偷走病房內病患錢包、手機、平板等等財物，作為平時賭博、生活開銷，初步清查僅北市9月至本月就犯下達11起竊案，盜得逾20萬元；案經台北市警中山分局中二派出所與北市刑事警察大隊自由時報 ・ 6 小時前
列賓賓哥10大爭議 圤智雨：他走到今天90%是我害的
TikTok網紅賓賓哥（江建樺）近日爆出校園違規直播事件，就在他向新北地院控告網紅推手圤智雨「長期攻擊」的同時，圤智雨21日晚間在Threads發文，以《我害了賓賓哥的10件事》為題，自揭過去曾主導曝光賓賓哥多起爭議，「賓賓哥會走到今天，百分之90是我害的。」太報 ・ 7 小時前
影/北市醉男「折壞警車天線」還攻擊2警 一查竟是毒品犯
北市敦化南路派出所員警於11月22日凌晨12時許，在忠孝東路四段執行擴大臨檢勤務時，發生一起妨害公務及傷害現行犯案件。一名50歲楊姓男子酒後情緒失控，不僅毀損警用巡邏車設備，更揮拳攻擊執勤警員，造成2名警員受傷。中天新聞網 ・ 5 小時前
長平觀察：上海人為什麼關心起政治來了？
境外蛆和國產蛆哪一種更臭？上海校園餐飲承包商民營企業綠捷公司被查出腐敗大案，暫時由國有企業光明集團接管。時事評論作家長平指出，「國進民退」潛藏著更大的食品安全風險。德國之聲 ・ 17 小時前
以空襲加薩傷亡慘重 停火協議搖搖欲墜
記者賴名倫／綜合報導 卡達「半島電視臺」（Al Jazeera）報導，以色列空軍19日起空襲加薩地區，釀成嚴重傷亡；儘管武裝組織哈瑪斯批評此舉宛若「屠殺」，不青年日報 ・ 17 小時前
月世界變垃圾山現惡臭 綠營里長等4人收押禁見
高雄燕巢、田寮月世界一帶近期被爆料有數百噸垃圾被傾倒成「垃圾山」，被查出幕後主使竟是民進黨籍里長李有財父子、蘇姓員工及司機涉犯《廢棄物清理法》及《組織犯罪條例》，檢方後續向法院聲請羈押禁見，法院於昨（21日）晚間裁准。中天新聞網 ・ 7 小時前
毒駕上路栽了！竹市男遇臨檢唾篩呈卡西酮類陽性 罰款吊扣駕照
毒駕上路栽了！新竹市1名蔡姓男子20日晚間吸毒開車上路後遇警方臨檢，因身上散發濃濃的毒品味道，經警方使用毒品唾液快篩檢測，結果男子毒品唾液快篩呈卡西酮類陽性，除被警方當場禁止駕駛，移置保管車輛更罰3萬元到12萬元及吊扣駕照。新竹市警察局表示，近來新興毒品「喪屍菸彈」流竄市面，造成毒駕風險升高，且引起自由時報 ・ 6 小時前
印度自製戰機「光輝」杜拜航空展墜毀 飛行員不幸罹難
在阿拉伯聯合大公國杜拜航展上，印度空軍自製的「光輝」（Tejas）戰機於11月...信傳媒 ・ 6 小時前
78歲失智翁陳屍基隆田寮河！身上「一張火車票」惹鼻酸 家屬悲痛崩潰
21日深夜，基隆市田寮河信一路河段，發現一具浮屍，警消獲報後將其打撈上岸，確認死者為78歲的林姓老翁，並在其隨身物品內，找到一張火車票，警方循線查出，住在桃園的林翁，有輕微失智，他於昨天搭乘火車北上到基隆找兒子，不料卻陳屍田寮河中，讓家屬悲痛萬分，警方正積極調閱監視器，釐清林翁墜河位置。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前