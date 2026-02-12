宜蘭冬山這樣玩 賞燈會、走步道、摸萌寵！一日遊行程這樣排
Photo Credits：christywuwu、yilanasin
想找台北近郊的走春勝地？來宜蘭就對了！「2026冬山舊河港燈節」點亮舊河港，為冬山夜晚增添一抹奇幻色彩。冬山河生態綠舟，搭乘神祕水道的小船感受「台版下龍灣」的幽靜；前往新寮瀑布步道，在森林芬多精中洗滌身心。前往星夢森林劇場近距離感受萌寵們的熱情，到梅花湖騎乘超萌的波利電動腳踏車環湖，吹著微風欣賞湖光山色，情侶出遊、親子之旅都能玩得超盡興！
【宜蘭冬山一日遊】
冬山舊河港燈節1.17~3.7
冬山河生態綠舟
冬山新寮瀑布
星夢森林劇場
冬山中山亭網美鞦韆
梅花湖波利電動腳踏車
冬山舊河港燈節1.17~3.7
Photo Credits： 幸福冬山、steven.h_c
宜蘭冬山舊河港燈節是宜蘭每年最重要的慶典之一，在活動期間舊河港沿岸會佈置紛呈美麗燈籠、燈飾和巨型雕塑。2026宜蘭冬山舊河港燈節以「河光飛夢」為主題，活動期間除了璀燦燈區燈光裝飾外，另外還有音樂會及煙火秀等多元化活動。逢假日還會舉辦鐵道市集，沿著冬山火車站，架構出獨特的鐵道市集，有文創品牌、美食攤販、手工藝品進駐。
「2026冬山舊河港燈節」主要資訊
活動日期： 1月17日(六) - 2月28日 (六)
活動地點： 冬山車站廣場 ➔ 舊河道步道
交通：由於活動期間人潮眾多，建議民眾搭乘火車至冬山車站，以避免停車困難
冬山河生態綠舟
Photo Credits： ballewuwu888、yilanasin、gilin38
冬山河生態綠舟園區在冬山火車站附近，佔地 18 公頃的複合式公園，擁有極大片綠地及冬山河景。除了可以散步踏青、觀察豐富昆蟲生態、野餐休憩，還能搭乘遊船觀覽園區，並且進入冬山河生態綠舟的隱藏版景點-神祕水道，在 IG 上爆紅的石洞與天井之光打卡點就在這喔!
地址：宜蘭縣冬山鄉冬山路二段172號
交通：搭乘台鐵至「冬山火車站」，步行約10分鐘即可抵達。
冬山新寮瀑布
Photo Credits： lolora18
新寮瀑布步道從宜蘭冬山中山村進入，路程往返約1.5公里，約1小時可輕鬆完成。路途中可聆聽蟲鳴鳥叫、吸收芬多精、觀賞在地動植物生態，步行至約0.9K可到第一層瀑布，1.5k為第二層瀑布同時也是終點處，是條適合大眾的踏青路線。
地址：宜蘭縣冬山鄉新寮二路
交通：搭乘台鐵至「冬山」站下車，轉搭計程車車程約 15 分鐘。
星夢森林劇場
Photo Credits：iris_iris_0810、_jiayi_0420、rebeccachen29
星夢森林劇場位於宜蘭冬山，一張門票可以玩兩區，園區內飼養羊駝、水豚君、狐獴、梅花鹿、驢子、梅花鹿，可以近距離互動、餵食，還有手划船、裝置藝術拍照區。持門票可到一旁的天使星夢渡假村一樓餐廳折抵消費、用餐休憩，親子旅遊、情侶約會或是家庭旅遊都很適合的休閒場域。
地址：宜蘭縣冬山鄉境安二路321號
交通：搭乘台鐵至羅東火車站，轉乘「冬山鄉大進線免費巴士」至「柯林路337號」站下車，步行約 8 分鐘即可抵達。
冬山中山亭俯瞰蘭陽平原的網美鞦韆
Photo Credits：qiuung、chih_chung_wu、_a.raw_
宜蘭冬山鄉中山茶園步道的中山亭，位在海拔200多公尺山區，從中山社區永光宮旁的中山茶園步道進入，步行15到20分鐘就能到達。整新後的中山亭設有觀景平台、盪鞦韆裝置藝術，擁有無死角視野眺望蘭陽平原、龜山島，更是少為人知觀賞日出與夜景的秘境。
地址：宜蘭縣冬山鄉
交通：建議自行開車前往
梅花湖波利電動腳踏車
Photo Credits：0120cutelove、jie__104
梅花湖風景區位於宜蘭冬山鄉，是一座三面環山的天然蓄水湖泊，因湖形似五瓣梅花而得名。湖光水色，景致優美。設有平緩好走的步行步道，前往鳳凰吊橋與湖心島，可近距離欣賞豐富的湖泊生態。還有環湖自行車道，可以騎乘協力車、親子單車，或是波利（Poli）、蜘蛛人等造型的四人電動腳踏車，不同的賞湖視角與樂趣。
地址：宜蘭縣冬山鄉大埤路1號
交通：羅東火車站搭乘「綠25」接駁公車直達（週末及假日行駛），或轉乘「281」公車前往。
撰稿者/韓微微
