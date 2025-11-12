宜蘭冬山鄉水淹超過1公尺 民眾划 「獨木舟」出門買早餐！

即時中心／林韋慈報導



受鳳凰颱風與東北季風影響，宜蘭地區豪雨持續，部分地區嚴重淹水。宜蘭縣冬山鄉的「伯朗大道」今（12）日也成一片汪洋，甚至有民眾直接泛起獨木舟，發文表示要載著孩子出去買早餐，並笑稱「這個速度買早餐可能變午餐了。」







一名男網友今日在Threads平台Po出影片，畫面中可見，宜蘭的冬山伯朗大道在大雨過後變成一片汪洋，一名男子與一名孩童同坐在獨木舟上，小孩在前方奮力划著船槳，畫面溫馨有趣中帶點荒謬，他更自嘲「這種速度買早餐可能變午餐了。」

快新聞／「可以來載我嗎？」男子與女兒泛舟買早餐：馬上到

宜蘭冬山鄉目前汪洋一片。（圖／民視新聞）

影片曝光後引發轉傳與留言，網友回覆「小孩有這樣的經驗，感覺也不錯。「回想以前8X年台灣常淹水的年代，門口就能撈魚的回憶」，男子則回「還是盡量不要啦，好忙」，也有其他網友表示「確定早餐店沒淹水有開嗎？」、「有獨木舟也太棒了吧！」

更有趣的是，同在冬山鄉的網友也曬出自己在水中騎著腳踏車的照片詢問，「可以來載我嗎？」男子也幽默回應「馬上到」，讓人感覺到淹水災情中的一絲趣味。





