宜蘭冬山鄉汪洋一片！民眾划獨木舟出門買早餐

[Newtalk新聞] 鳳凰颱風襲台，宜蘭出現驚人降雨，今日清晨起雨勢稍歇，但宜蘭冬山鄉的積水未退，積水高度達腰部，許多民眾陸續在社群平台PO出災情狀況，更有家長帶小孩划獨木舟出門，直言「這個速度買早餐可能變午餐了！」

連續2日豪大雨，宜蘭各地都出現淹水災情，南澳地區2天累積超過1000毫米、冬山鄉累積雨量也超過800毫米，今日上午雨勢稍歇後，冬山鄉仍有多處泡在水中，民眾分享補城村的民宅直接淹到1樓約一半高度。

宜蘭冬山鄉三奇伯朗大道附近的民眾在社群平台PO文，由於淹水太深無法開車或騎車出門，乾脆直接划獨木舟載小孩出門買早餐，並直言「這個速度買早餐可能變午餐了！」

網友也PO出冬山鄉路面淹水畫面，汽車只能停放在道路邊，居民手牽手在積水中緩步前行，感嘆「四面楚歌該往哪裡走？」居民用空拍機於珍珠一路附近農田進行拍攝，汪洋一片的畫面相當震撼。

