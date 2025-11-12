宜蘭冬山鄉淹水！熱血遊客變救難英雄 泳圈救友又抱「受災嬤」脫險

一群來自新北市的年輕車商在宜蘭旅遊期間，遭遇颱風帶來的嚴重淹水，不僅車輛全毀，還面臨生命危險。水位高達胸口，其中一人更不慎掉入水溝，幸好同行友人即時搶救。這群年輕人在危難中不僅自救，還挺身成為當地災民的救星，協助一名雙腿無力的老婦人從一樓被抬上二樓避難。

宜蘭淹水，抱泳圈救朋友(左)，熱心遊客扛「受災戶嬤」上樓避難(右)。（圖／TVBS）

一場原本愉快的宜蘭之旅，因颱風帶來的豪雨而變成了一場災難。大雨不停地下，水位快速上升，很快就淹到看不見路面的程度。在這危急時刻，一名男子一手撐傘，小心翼翼地行走，卻仍不慎掉入水溝，同行友人見狀，立即救援。他們帶的游泳圈不僅用來運送物資，還救了朋友。返程途中，他們聽到附近有老翁大喊需要幫忙，有婦人需要協助。這群年輕人二話不說，立即挺身相救。Mark說明，有個老先生對著他們一直大叫請求幫忙，說要抬一下老婦人，因為她走樓梯走到一半沒有力氣了。於是他們五個人合力將雙腿無力、無法爬上樓梯的老婦人從一樓抬到二樓，避免她受困在可能持續淹水的一樓。

熱心民眾是一群車商，他們早已預訂好位於宜蘭冬山鄉的民宿，沒想到颱風會如此嚴重。雖然人沒受傷，但車輛全部因淹水而遭殃，包括電動椅也都損壞了。這趟旅行讓他們損失慘重，但在危急時刻，這群年輕人挺身而出，成為宜蘭災區的英雄。儘管他們不是專業救難員，卻在風雨中為當地居民撐起一片希望。

