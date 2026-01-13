宜蘭冬山隱藏版美食來了！在地人才知道的低調私房熱炒，每道料理都厲害到驚豔！

這一天來宜蘭冬山包棟民宿開趴，晚上一群人正糾結著吃什麼？最後決定吃這家快炒桶仔雞，臨時找的餐廳沒很多期待，沒想到意外讓人驚艷，每一道都好好吃，份量也夠大，真的想不到冬山這裡簡直臥虎藏龍，高手都藏在人間這種小店是不是。

別看這店小小的，旁邊的停車場好寬敞！

MENU

這裡的菜單都掛在牆上，而且沒有標價格，有沒有這麼隨性啦老闆。然後桶仔雞需要事前預約才有得吃，可惜我們太臨時起意了，下次一定要再來吃。

注意這家週日公休喔。

新疆串串羊

新疆串串羊很好吃！濃郁的孜然跟香料味，帶點微辣的口感，很好吃又下酒配飯。

每一塊肉都有串牙籤，非常搞剛欸。

舞動中卷

炸過的中卷上面鋪上滿滿的柴魚片，上桌時舞動的柴魚非常吸睛。

炸過的中卷保留脆感之餘還有沾醬汁，搭配鹹香的柴魚一起吃，特別鮮。

香煎豬肝

這豬肝真的必點，帶點厚度，外煎的酥酥的，裡面保持嫩口，很好吃。

灑上白芝麻多了一些香氣加持。

炒飯

竟然還有造型，這炒飯太可愛了！

炒的粒粒分明，香氣迷人，給的料也更多。

涼拌荷包蛋

荷包蛋吃涼拌的？想不到搭配小黃瓜、番茄、洋蔥等一起搭配也很清爽好吃。

香酥豬尾巴

喜歡豬尾巴的一定要點這一道，酥炸過後的豬尾巴，外酥裡嫩 滿滿的膠原蛋白。

老闆招待烤雞湯！？

喝起來真的有夠烤雞，根本液體烤雞的概念。

雲南椒麻雞

椒麻雞常吃啦，雲南的差在哪裡？

我是覺得都很好吃欸，酸辣酥脆，肉質也很嫩。

油條鮮蚵

油條鮮蚵本身就很搭，但做成濕的比較少見，油條雖然不脆，但因為吸飽醬汁，搭配鮮蚵一起吃也別有一番風味。

炒海菜

炒海菜是蠻少見的，這樣料理很有脆感，搭配其他時蔬也更有層次風味。

因為牆上菜單沒寫價格，本來有點擔心會很貴，但大家點起來也是沒在客氣啦！這價格還加了飲料啤酒（很多瓶），共10個人吃，這樣一人不到400元，真的很可以，下次還要再來，這次要事先預約桶仔雞，其他桌都有點，看起來很厲害。

冬山阿源快炒桶仔雞 (不定時公休）

地址：宜蘭縣冬山鄉香南路

電話：0936 818956

時間：12:00–14:00、17:00–20:00｜每週日公休

官網：Facebook

文章來源：Mika出走美食日誌