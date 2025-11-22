宜蘭冬遊趣 消費集點抽豪禮

為促進冬季宜蘭旅遊消費、活絡在地觀光工廠，交通部觀光署東北角管理處結合宜蘭觀光工廠、旅宿業者，從即日起到12月31日止推出「宜蘭觀光工廠及旅宿趴趴GO 消費集點豪禮等你抽」，有Apple iPhone 17、飯店住宿券等獎項，邀請遊客來一趟冬季限定的宜蘭集點之旅。

宜蘭冬季多雨，影響民眾旅遊意願，宜蘭縣政府工商旅遊處指出，部分無遮擋的開放景區及水域遊憩活動會受到影響，但礁溪溫泉及清水地熱等溫泉區會進入旅遊旺季，縣府還聯手礁溪鄉公所、觀光協會辦理冬戀蘭陽溫泉季吸引遊客。

工旅處表示，宜蘭縣有多家觀光工廠、博物館家族等室內空間，都能夠彌補下雨的影響因素，下雨時人次反而會增加。

東北角管理處結合宜蘭觀光工廠與旅宿業者推出消費集點活動，活動期間前往指定24家宜蘭觀光工廠單筆消費滿300元，即可獲得1張「宜蘭觀光工廠趴趴GO」消費集點券及1枚點數印章，集滿3家不同觀光工廠的點數，即可獲得抽獎資格。

入住指定飯店同樣可獲贈1張集點券與1枚印章，旅客再持券前往2家觀光工廠各消費滿300元集點，也可完成3點集滿資格。東北角管理處表示，今年豪禮陣容超吸睛，包括：Apple iPhone 17、Switch遊戲主機、飯店住宿券等多項好禮，活動詳情可查詢「宜蘭觀光工廠發展協會」網站。

東北角管理處期盼，透過集點與抽獎互動機制，吸引更多旅客走訪宜蘭各大觀光工廠與旅宿業者，體驗多元產業魅力與在地風情，帶動冬季旅遊熱潮。