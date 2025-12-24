宜蘭凌晨地牛翻身 郭鎧紋：地震呈明顯南北群 1區淺又密集

宜蘭縣大同鄉今凌晨發生芮氏規模4.0地震，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，宜蘭大同鄉呈現明顯的北、南兩個地震群，其中南群的地震較淺且密集，建議要注意地震資訊；若以台灣規模6以上地震平均間隔約100天來計算，今年8月宜蘭近海曾發生規模6地震，截至今日已逾百天未再出現大地震，推測下一次可能落在明年春節前後。

郭鎧紋今（24）日向《中時新聞網》指出，宜蘭縣大同鄉今凌晨3時57分發生芮氏規模4.0有感地震，震央位於宜蘭縣政府西南方約28.7公里，震源深度約59.9公里。

郭鎧紋根據中央氣象署資料發現，宜蘭大同鄉自2011年至今，共發生115個有感及小規模地震，且地震呈現明顯的北、南兩個群聚分布，北群地震偏深，屬於板塊隱沒活動，累計45個地震，其中29個深度超過30公里，包括今日規模4的地震，主要由菲律賓海板塊隱沒至歐亞大陸板塊內部梨山斷層，並受到沖繩海槽張裂作用影響。

至於南群地震群，郭鎧紋說，南群較淺且密集，顯示該區域地質活動活躍，共累計70個地震，深度多小於10.2公里，密集度較高，屬於歐亞大陸板塊內部梨山斷層活動所致。

此外，郭鎧紋表示，根據過去30年統計顯示，台灣規模6以上地震平均間隔約100天，但此數據僅供參考，若以今年為例，宜蘭近海在8月27日發生規模6地震，截至今日已間隔119天未出現規模6以上地震，因此推測下次可能發生在明年2月，時間接近春節前後，他強調無法預測地震時間及發生地點，但民眾應持續保持防震警覺，注意地震相關資訊，以降低潛在風險。

