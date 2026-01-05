宜蘭出現「空中曬衣場」！高空電線掛帽踢 網：誰家衣服離家出走啦

宜蘭市和睦路口高空電線出現曬衣畫面，引起網友熱議。 圖：翻攝自Thread

[Newtalk新聞] 宜蘭市和睦路口紅綠燈附近電線上，民眾發現竟然吊著一件深色帽踢，民眾拍下影片上傳社群發文「家裡沒地方曬衣服了嗎？」引起網友熱議，當地民眾指出，「可能是吊高飛下來的，風大吹下來的」。

民眾行經宜蘭市和睦路口，一件深色帽踢直接曬在高空電線上，形成獨特的「空中曬衣場」畫面，電線離地面約5公尺，離最近的民宅也至少超過10公尺以上，如何讓衣服晾在電線上引起民眾好奇。

網友紛紛留言，「更好奇要怎麼收衣服」、「誰家的衣服離家出走啦」、「應該是從旁邊樓上住家飄下來的，到時候屋主要收衣服，看到可能傻眼」、「衣服纏繞在電線上可能會有安全疑慮」。

由於該處附近有許多住商混合建築，部分陽台設計沒有加裝防護網，當地民眾指出，應是強風將衣物吹離原本的位置。目前這件深色帽踢已經不見蹤影。不過若是看到這類情況，應立即通報相關單位處理，千萬不要自行嘗試拉扯，以免發生危險。

