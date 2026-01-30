宜蘭分局春節前舉辦防搶實警演練 加強重要節日安全維護工作

▲宜蘭分局實警攔截演練場面。

【記者 林明益／宜蘭 報導】年關將近，宜蘭分局為加強維護金融機構安全，於1月30日下午3時，在宜蘭市農會新店辦事處舉辦「金融機構防搶攔截圍捕演練」，藉此強化金融機構業者應變作為及員警實施攔截圍捕反應能力。

▲演練假扮歹徒行搶金融機構。

在本次演練過程中，由警方模擬2名歹徒蒙面持槍闖入宜蘭市農會新店辦事處營業大廳，開槍威嚇行員交出鉅額現金，歹徒搶得現鈔後，迅速駕車往宜蘭市區方向逃逸，機警行員旋即按下警鈴通報警方，宜蘭分局勤指中心，立即指揮新生派出所派員前往封鎖現場並通報線上警力展開攔截圍捕，隨後由線上巡邏警力發現歹徒車輛，沿途尾隨通報，在多組警網圍捕下，於員山鄉員山公園前設下攔截圍捕點，順利攔獲犯案車輛並逮捕兩名搶匪，起出犯案槍枝及農會遭搶之現金，將歹徒繩之以法。

▲警方據報緝獲搶匪演練逼真。

宜蘭分局長呂文廷表示，為加強重要節日安全維護工作，自115年2月9日起至23日止，為期15天，加強保護民眾存、提款安全，並呼籲民眾提領大筆現金，能主動以110或直接撥打各分駐派出所電話，請求員警護鈔，以維護提領款安全；宜蘭分局亦會針對春節期間結合各協勤民力對各金融機構加強綿密巡邏、守望等勤務措施，全力維護金融機構業者及民眾財產安全，並以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大工作主軸，確保民眾平安歡渡春節。(照片記者林明益翻攝)