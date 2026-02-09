宜蘭分租套房深夜惡火！2租客葬身火海 起火前聽到爆炸聲

昨天晚間8時51分，宜蘭市延平路一棟3層樓分租民宅突發火警，現場火勢猛烈，甚至將鐵捲門燒得通紅。宜蘭縣消防局接獲報案後，立即調派第一大隊及宜蘭、員山、壯圍、礁溪、五結、羅東等分隊趕赴現場展開搶救。

消防人員抵達現場時，發現2名住戶已自行逃出未受傷，但仍有2人受困屋內。晚間9時25分，搜救人員在一樓後門處尋獲69歲林姓男子，該男子為低收入戶，因中風行動不便需要輪椅代步，無法自行逃生。

火勢於9時57分獲得控制後，消防人員持續搜索，並於10時13分在三樓陽台門後方發現52歲劉姓男子，該男子從事除草工作。兩名罹難者救出時皆已呈現OHCA狀態，緊急送往陽大附醫搶救後仍宣告不治。

據了解，起火建築為分租套房，一樓隔出1間、二樓3間、三樓2間。兩名罹難男子皆為長期承租戶，租住時間均超過4年。多名住戶表示，火災發生前曾聽見「砰、砰」疑似爆炸聲響，隨後火勢便迅速蔓延。

現場一名住戶指出，當時看到火從騎樓下爆出，懷疑可能與停放在內的電動車充電有關。這場大火一度延燒至隔壁建築，所幸隔壁80歲林姓老夫婦聽見爆炸聲後，立即從後門逃出成功避難。

消防局第一大隊大隊長張舜堯表示，火勢於晚間10時33分完全撲滅，整個搶救過程歷時近2小時。至於詳細起火原因與爆炸聲響是否相關，目前火調科正進行深入調查釐清。

