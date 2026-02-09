宜蘭分租民宅惡火奪2命 中風翁與除草工受困葬身火海

宜蘭市延平路一棟出租民宅深夜發生火警，2名房客受困亡。（圖／翻攝畫面）

宜蘭市延平路一棟3樓出租民宅2月8日晚間8時51分發生嚴重火警。消防局獲報後緊急派遣人車趕赴現場撲救，當時已有2名住戶自行逃生。消防人員於晚間9時06分配戴空氣呼吸器進入火場搜索，並於9時25分先後在1樓及3樓救出69歲林姓男子及52歲劉姓男子，惟2人被救出時均已無呼吸心跳，緊急送醫搶救後仍宣告不治。

該棟民宅為隔間出租住宅，2名死者皆為承租房客。林姓男子為低收入戶，因中風行動不便，火災發生時來不及逃生。劉姓男子職業為除草工，受困火場無法脫身，被發現時已呈現嚴重燒灼狀態。

據了解，火警發生當下火勢迅速蔓延，並伴隨大量濃煙，現場情況一度相當危急。所幸火勢未延燒至鄰近建物，但火場內部已幾乎全毀。詳細起火原因仍由消防局火災調查科持續釐清中。

