宜蘭分署在雙11舉行法拍會 拍賣多筆土地及漁船

宜蘭分署將在雙十一舉行法拍，其中漁船也是標的物。（記者張上耕翻攝）

記者張上耕／基隆報導

宜蘭分署在雙十一在基隆辦公室舉辦拍賣會，當天將拍賣欠稅大戶陳由豪及欣Ｏ傑建設公司、酒店大亨蕭男、欠繳房屋稅郭男等，各在七堵、基隆、瑞芳、「田園調布」社區不動產，另源發六十六號漁船、LEXUS、BMW、「灰色小鴨」、國瑞車輛、甜點冰櫃等，都將於本次拍賣，歡迎民眾踴躍應買。

前東帝士集團總裁陳由豪多年前潛逃中國，因在台欠稅逾四億元，遭列管為欠稅大戶，名下基市七堵區及新北市瑞芳、雙溪、萬里區土地，合計共二百八十八筆，經行政執行署臺北分署囑託宜蘭分署執行，該土地多為山坡或道路用地，且設定高額抵押，這次將以底價各六點八億、九點一億、二點六億、七點二億餘元，分四標進行首拍。

基隆地區欠稅大戶第一名欣Ｏ傑建設公司欠繳營利事業所得稅等一點二億餘元未繳納，該公司基市安樂區基金一路一二九巷二十二號「同心圓社區」平面停車位，本次將以底價一百七十七萬元進行四拍。

酒店大亨蕭男生前經營「幸福咖啡廳」獲利頗豐，九十三年間過世後子女均拋棄繼承，遺產稅五百八十五萬餘元，無人處理，名下新北市瑞芳區新猴硐段三五一地號等，共九筆約五萬七千八百五十坪山坡地，本次將以底價一億五千二百四十五萬元合併拍賣。

欠繳房屋稅郭姓男子名下，基市信義區福民街一六０號「田園調布」社區三十七點九坪、雙平面車位不動產，本次將以底價一千二百六十萬元二拍，平均每坪三十三萬餘元。由於建物是在一一一年五月建築完成且是空屋，詢問度相當高，建物部分拍定後點交。

楊姓船主因欠繳勞健保及勞動力發展署欠款三十一萬餘元及漁會貸款未繳納，名下三十八點０五噸的「源發六十六號」漁船，本次將以底價三百六十五萬元首拍。此外，交通欠款大戶張女LEXUS車輛、欠繳勞健保欠款，卓男BMW車輛、世紀糕點公司甜點冰櫃等，都將在這次進行拍賣，有興趣民眾歡迎到場競標。

宜蘭分署表示，參與不動產現場投標民眾，自當天上午十點三十分起開始投標，到十一點整截止投標；如欲採不動產通訊投標者，最遲應於拍賣前一天，將通訊投標書以雙掛號方式送達宜蘭分署專用郵政信箱。