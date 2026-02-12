宜蘭分署將拍賣賓士轎車及虛擬貨幣 歡迎民眾到場競標
記者張上耕／基隆報導
行政執行署宜蘭分署受基隆地檢署囑託，訂於二月二十五日上午十點在基隆地檢署一樓新聞採訪室，拍賣偵查中扣押的賓士G63、虛擬貨幣泰達幣(USDT)一萬二千七百二十七點○四六五顆，屆時歡迎民眾踴躍到場競標。
基隆地檢署偵辦一起詐欺案件，查扣賓士G63及虛擬貨幣泰達幣，隨即囑託宜蘭分署拍賣。拍賣的車輛為二０一六年十月出廠、廠牌Mercedes-Benz、型式G63 AMG的黑色車輛，這款號稱「賓士界的越野車」要價不斐，宜蘭分署今年二月初現場執行時，里程數為十一萬一千八百二十七公里、車況尚稱良好，且附有鑰匙一把。應買人拍賣前應提出身分證明文件並繳納保證金新台幣五十萬元，始得領取號碼牌競價。
拍賣當天上午九點二十分起到九點五十分為止，並在基隆地檢署一樓開放民眾賞車，機會難得。另外，這次查扣的虛擬貨幣泰達幣一萬二千七百二十七點○四六五顆，依拍賣公告所載，參與投標前，必須攜帶雙證件、現場簽立承諾書，並繳納七萬元保證金，始得領取號碼牌競價。
宜蘭分署提醒，拍定人應提供接收泰達幣的錢包地址，且必須是以拍定人名義在主管機關金融監督管理委員會公告完成洗錢防制登記業者，業者名單網址https://www.sfb.gov.tw/ch/home.jsp?id=1053&parentpath=0,8)所開設的帳戶，可接收TRC-20「代幣」標準泰達幣的TRON網絡公開金鑰錢包地址。並須配合填寫「拍定人基本資料暨帳戶資訊表」、以拍定人本人帳戶匯款的方式繳清價金，以利泰達幣後續移轉作業。民眾應買前請務必詳閱拍賣公告。
宜蘭分署透過與基隆地檢署合作，將檢察官查扣的犯罪所得，迅速進行囑託變價任務，展現專業及效率，彰顯共同打擊犯罪的決心。
