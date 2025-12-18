宜蘭分署攜手洗防辦至慧燈中學打詐宣導

行政執行署宜蘭分署與行政院洗錢防制辦公室攜手至私立慧燈高級中學進行打詐反毒與機關業務宣導。（行政執行署宜蘭分署提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

行政執行署宜蘭分署與行政院洗錢防制辦公室為增進校園學子對打詐反毒等法治觀念認知及洗錢與行政執行實務瞭解，攜手至宜蘭縣私立慧燈高級中學進行打詐反毒與機關業務宣導。

此次由宜蘭分署長陳幸敏、洗錢防制辦公室則由執行秘書羅韋淵帶隊前往，慧燈中學校長游文聰及師生熱情與會，並舉辦深受歡迎的「高校生仿真拍賣會」，引發熱烈迴響。

羅韋淵以「你還來騙？要確欸！」為主題，講授徵婚、買賣、投資、網購詐騙之發展趨勢，及網路求職潛在風險。提醒勿輕信「輕鬆打工賺高薪」網路資訊，小心淪為詐欺車手。並以十六歲少年車手報導為例，不但有刑責，父母也跟著連帶賠償，得不償失。同時剖析近期常見的「演唱會門票」、「IG抽大獎」詐騙手法，提供話術解析、撥打165專線等防詐策略，搭配有獎徵答與學子互動，建立青少年正確反詐觀念，讓學生收穫滿滿。