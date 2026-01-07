宜蘭分署新年首場拍賣會開紅盤 海景套房、雙溫泉套房搶標一空

行政執行署宜蘭分署聯合拍賣會今年首場不動產聯合拍賣活動，「蘭Ｏ觀海渡假村」海景套房、「山Ｏ邊社區」雙溫泉套房備受矚目，被搶標一空，一口氣為國庫進帳九百五十二萬九千四百八十元。（宜蘭分署提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

法務部行政執行署宜蘭分署聯合拍賣會今年首場不動產聯合拍賣活動六日下午三時熱鬧登場。其中熱門物件五結鄉「蘭Ｏ觀海渡假村」海景套房、礁溪鄉「山Ｏ邊社區」雙溫泉套房備受矚目，在新年後首次拍賣會即搶標一空，一口氣為國庫進帳九百五十二萬九千四百八十元。

宜蘭分署六日下午在分署舉辦新年後首場不動產聯合拍賣活動。其中吸金一百三十六億餘元判刑定讞之「鼎立」集團負責人秦姓男子，擁有宜蘭縣五結鄉「蘭Ｏ觀海渡假村」五十八間套房，卻欠繳房屋稅及地價稅共三百四十七筆、金額一百九十一萬餘元未繳納，名列宜蘭地區欠繳房屋稅第一名。此次拍賣結果五濱路一段２２號３樓之７套房，由一位來自桃園的民眾以一百四十一萬九千四百八十元拍定。秦男積欠稅款不足受償部分，宜蘭分署將繼續進行拍賣。

另欠繳房屋稅、綜合所得稅、交通罰鍰合計二十萬餘元及民間欠款逾千萬元之邱姓男子，名下宜蘭縣礁溪鄉德陽村信義路３４巷８號４樓之１０、４樓之１１兩戶「山Ｏ邊社區」內溫泉套房，此次以底價八百零九萬元合併進行第二次拍賣。以建物坪數約二十三點四五坪計算，平均每坪約三十四萬餘元。建物所在鄰近礁溪市區及火車站、客運轉運站，無人使用，拍定後點交，備受買家青睞，競標結果由一位來自新北市的民眾以八百十一萬拍定，拍賣成果豐碩。