宜蘭分署辦一元起標拍賣 以21萬1千元拍定

拍賣包括BMW Z3及63筆未拆封家電，一拍即拍定。（記者張上耕翻攝）

記者張上耕／基隆報導

行政執行署宜蘭分署十二月一日上午十點三十分，在基隆市新豐街辦理一場熱鬧的「一元起標」拍賣活動，一口氣拍賣BMW Z3車輛一部，及PRINCESS手持式吸塵器、WHIRLPOOL電烤箱、聲寶微電腦電子鍋、奇美果汁調理機等六十三筆全新未拆封小家電，吸引滿滿人潮，將現場擠的水泄不通，經過激烈競標後，最後以新台幣二十一萬一千元拍定，挹注國庫收入。

基隆一位卓姓男子，因欠繳營業稅及罰鍰，合計一百七十一萬餘元未繳納，經北區國稅局信義稽徵所移送宜蘭分署執行。卓男名下BMW Z3車輛（2000年出廠）及吸塵器、電烤箱、電子鍋、果汁機等自購或受贈的小家電，合計六十三筆前經宜蘭分署查封，原定十一月十一日上午在基隆市新豐街動產保管現場，進行一拍，因鳳凰颱風來襲取消，改在十二月一日上午十點三十分續行拍賣。

拍賣採「一元起標」不定底價方式，將車輛及家電類動產，全部合併進行拍賣。由於BMW車輛保養得宜，買到就可以直接開回家，家電用品也都是全新未拆封。吸引來自基隆在地、台北、新北、桃園及遠從高雄前來民眾，共十一組人馬搶標，激烈競標下，最後由一位來自桃園的民眾，以最高價二十一萬一千元拍定，抱走BMW及全新家電等六十三筆動產。