宜蘭利澤焚化廠4300萬回饋金凍結 五結鄉怒嗆拒收外鄉鎮垃圾

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣利澤焚化廠今年編列4300萬元營運回饋金，經縣議會決議暫緩動支，五結鄉地方人士今天(8日)到廠拉白布條抗議，要求縣府11日前提出合理解決方案，否則不排除圍廠抗爭。代理縣長林茂盛回應，責成縣府環保局加強溝通化解歧見。

利澤焚化廠位在五結鄉成興村，依據宜蘭縣區域性垃圾資源回收(焚化)廠營運回饋自治條例，目前回饋比例五結鄉公所30％、成興村40％，鄰近的五結鄉利澤村、季新村、蘇澳鎮龍德里、頂寮里各7.5％，但有多名縣議員希望擴大回饋村里，凍結今年回饋金預算，縣府須修正回饋自治條例，送縣議會審議通過才能動支，引發五結鄉強烈反彈。

抗議人士一行數十人，今天到利澤焚化廠拉起「不撥回饋金，垃圾不進廠」布條，五結鄉長沈德茂、鄉代會主席林證梧、縣議員簡松樹、林義剛、沈信雄等人到場聲援，要求回饋金解凍前，除了五結鄉，宜蘭縣其他11個鄉鎮巿垃圾車均暫緩進廠。

五結鄉村長聯誼會會長林何良說，利澤焚化廠被視為嫌惡設施，宜蘭縣政府當年為排除設廠困境，訂定回饋金自治條例，經過縣議會審議通過，對焚化廠周邊村里提供回饋，設廠20年來雖然造成空氣污染，五結鄉民仍以大局為重隱忍不發，貿然修訂回饋金自治條例影響五結鄉民權益，地方鄉親無法接受。

林何良說，今年營運回饋金被凍結，除了五結鄉垃圾車，其他鄉鎮巿一律暫緩進入利澤焚化廠，直到解凍為止，縣府要在11日前提出地方可接受的解決方案，否則不排除圍廠抗爭。

林茂盛說，利澤焚化廠今年的ROT招商契約，將廠商繳給環保局的回饋金額拉高，縣府期待把餅做大，讓更多村里獲得分配，但因各界對分配比例有不同看法，請環保局加強溝通。環保局表示，回饋自治條例新的修正案，80％回饋焚化廠蛋黃區村里，20％分配給蛋白區村里，會綜合各方意見妥善修法，讓此事圓滿落幕。

