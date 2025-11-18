宜蘭到羅東鐵路高架化 交通部昨報行政院核定

宜蘭到羅東鐵路高架化有重大進展，攸關工程能否正式啟動的綜合規畫報告已獲交通部審查，18日送交行政院，地方多年期盼的建設，終於走到「只差最後核定」的關鍵時刻，進度遠遠領先高鐵延伸宜蘭案，縣政府感謝相關單位協助，盼行政院加速核定力拚民國124年通車，縣府昨也再向中央爭取105.94億元地方配合款降為57.49億元。

宜蘭至羅東高架化路段全長16.1公里，除了現行已高架3.7公里，其餘12.4公里仍待改善。完工後將一次消除9處平交道與4處陸橋，紓解交通瓶頸、提升安全，並有助整合鐵路兩側土地，帶動城鄉發展。

此案自109年10月26日獲准可行性研究後，交通部鐵道局接續完成綜合規畫與環境影響評估，在去年12月送進交通部，不到1年便審查過關，昨交通部陳報至行政院審議，進度大幅領先仍在綜合規畫初期的高鐵延伸宜蘭工程案。

縣府積極爭取降低地方負擔，總經費501.54億元原本地方政府需負擔105.94億元，縣府兩度向行政院提出專案協商，希望比照嘉義市區鐵路高架化計畫、桃園鐵路地下化計畫等案例，把地方配合款下修至57.49億元，並由中央負擔部分土地與基地費用，讓自償性經費可於鐵路高架完工後逐年償還，以降低財政壓力。

地方憂心工程拖延只會推升成本，因此縣府也向行政院喊話，希望盡速核定，讓工程順利上路，朝124年如期通車目標邁進。全案進度穩健推動，地方民眾也直呼「終於看到實質進展了」。