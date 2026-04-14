宜蘭前國手教練假按摩真猥褻！4名女球員慘遭狼爪 認罪獲判緩刑三年

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社會中心／宜蘭報導

學宜蘭某校競技型球隊驚傳性醜聞，曾是國手的吳姓專任教練，涉嫌利用職務之便，假藉按摩舒緩肌肉痠痛，長期對隊上4名14至17歲的未成年女球員進行猥褻，觸碰其胸部及下體等私密部位。（示意圖／翻攝自photoAC）

宜蘭縣某校競技型球隊驚傳「假按摩真猥褻」醜聞！曾是國手的40多歲吳姓專任教練，涉嫌以舒緩肌肉痠痛為由，對隊上4名未成年女球員伸出狼爪。吳男事後坦承犯行並賠償受害人達成和解，宜蘭地院依利用權勢猥褻罪，判處其有期徒刑1年8月，緩刑3年。校方也已決議將其解聘。

檢警調查指出，40多歲的吳姓教練在球員時期曾代表參加國際賽，轉任基層教練後，於3年前獲聘為宜蘭某校的專任教練，並帶領球隊屢獲佳績。然而，在2023年10月至2025年4月期間，吳男竟利用職務之便，在學校體育館內以「幫忙舒緩肌肉痠痛」為藉口，對隊上4名年僅14至17歲的少女球員進行猥褻，趁機碰觸胸部及下體等私密部位。其中，更有一名女球員慘遭猥褻多達10次，直到受害學生報案才讓整起事件東窗事發。

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吳姓教練在檢方偵查初期一度否認犯行，但在案件移送宜蘭地院審理後改口認罪。今年3月，吳男與受害家屬進行調解，同意給付每位受害球員新台幣12萬元賠償金。受害球員與家屬最終選擇原諒，並同意法院給予緩刑宣告。承審法官採認罪協商判決，認定吳男對受其監督之少年犯下6個「利用權勢及機會猥褻罪」，各處4月徒刑，合併應執行有期徒刑1年8月，可易科罰金，緩刑3年，期間須付保護管束。

針對此案，校方出面回應表示，去年初事發後已立即將吳姓教練停聘，並同步啟動對受害球員的心理輔導機制。經過校內會議決議，已對吳男做出解聘處分，目前正報請教育部國教署及體育署審核，球隊訓練工作也已全數交由其他老師接手負責。

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