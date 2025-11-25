宜蘭副議長促成立運動局獲連署 縣府允諾先設籌備處

宜蘭副議長陳漢鍾(右4)促成立運動局獲議員連署，並遞交連署書給代理縣長林茂盛(左4)。 (記者王峻祺攝)

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭體育人才輩出，因應中央「運動部」成立，宜蘭縣副議長陳漢鍾認為地方應及時接軌，爭取更多資源挹注選手，今天在縣議會總質詢時要求成立「運動局」，也獲其他議員及體育界連署支持。縣府回應，已行文行政院，爭取釋放更多編制員額，並允諾10天內先設立籌備處。

內政部修正「地方行政機關組織準則」，宜縣府局處可擴編至最多23個，目前21局處，明年2月1日將成立「原住民族行政處」，最後1個局處編制，副議長陳漢鍾直指要成立「運動局」，全力拓展宜蘭體育及運動賽事發展。

陳漢鍾說，中央成立運動部後，各縣市紛紛極力爭取相關資源，有鑑於宜蘭有許多優秀選手，更是金牌國手的培訓搖籃，縣府應該設立運動局，讓運動成為宜蘭的城市品牌與永續發展策略，體育政策也不再受限教育處所屬業務，以免錯失中央補助與政策資源。

陳漢鍾提案除有31席議員共同連署支持，也獲得包括宜蘭縣體育會理事長蔡岡志，以及2024年巴黎奧運射擊銅牌選手李孟遠等多名體育選手連署。蔡岡志說，宜蘭體育選手賽事成績優異，更屢屢在國際賽中嶄露頭角，成為縣民的驕傲，期望成立運動局後，引入更多資源培育優秀好手；輕艇金牌選手賴冠傑說，期許運用自身力量推動改變，期盼看到宜蘭體育環境與選手保障改善的一天。

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，現階段受限組織編制與人力上限，無法立即成立運動局，也因財劃法修正，預算增加導致各局處業務量大增、人力吃緊，目前已行文行政院爭取釋放更多編制員額，若中央放寬就能更有彈性調整組織，對於運動局成立樂觀其成，將先設立籌備處，由秘書長吳志宏擔任召集人。

