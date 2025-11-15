宜蘭創科學活動 熱鬧展開

宜蘭縣政府於昨（十五）日上午九時在宜蘭運動公園體育館辦理「二O二五臺灣科學節︱宜蘭創科學」活動，結合第六屆臺灣科學節、科學園遊會及OSS海洋科學序列成果展，邀請國立海洋科技博物館、國家海洋研究院、國立宜蘭大學、佛光大學、蘭陽博物館、宜蘭自然史教育館、自然領域輔導團、宜蘭縣原住民族教育資源中心、宜蘭縣戶外教育及海洋教育中心及宜蘭縣十二鄉鎮中心學校共同設置三十四個互動攤位。活動邀請民眾透過實作、遊戲與探索，從日常生活與在地文化中體驗科學。縣府教育處代理處長陳金奇及多位學校校長共同出席開幕典禮。代理縣長林茂盛稍後蒞臨，在互動攤位進行體驗科學的樂趣。

宜蘭縣政府表示，未來將持續與海洋委員會、國家海洋研究院、國立海洋科技博物館及縣立蘭陽博物館等科研單位合作，深化海洋教育與科學探究，讓蘭陽的孩子在探索生活中的科學時，也勇於創造屬於自己的科學時代。

代理縣長林茂盛表示，科學不只是知識的累積，更是理解土地、文化與世界的重要方式。此次活動希望讓科學走出課本、走進生活。未來縣府也將持續推動創新科學教育，讓宜蘭的孩子以科學為眼睛，看見更廣闊的世界。