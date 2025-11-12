宜蘭動物收容所慘淹！百隻毛孩「克難站沙發避難」畫面曝光
記者黃國瑞、黃珊、林柏宇／宜蘭報導
豪雨炸進宜蘭冬山鄉，也連累到浪浪收容所的貓狗，志工在大水淹進來的第一時間緊急錄影發文求救，因為交通受阻，協會裡上百隻毛孩就靠3女志工跟1個小男孩救援，幾乎累到虛脫，物資幾乎斷炊。
收容所志工：「你看這個冰箱也都倒了，哪有這樣子的，我覺得我們應該撤離，可是我們的狗貓太多了，你看，哎呀。」
志工無奈苦喊，所有東西泡在水裡，近130隻狗和貓捲縮在泡爛的沙發椅上，狗狗無助的眼神，還有的怕的躲到樓梯上面求生，餓著肚子等待救援。
這時動保志工腳底踩著沉重步伐，因為水都淹到膝蓋，搬著裝滿糧食的箱子，先將小動物們撤離到附近的浪浪收容中心，就為了不讓貓狗餓肚子。
動保志工：「我們是動保志工來幫忙的，消防隊說他們現在救人，沒辦法救狗貓，一樓都是積水的。」
好不容易等到食物，飢餓的狗狗衝上前狼吞虎嚥，而收容所一眼望去水深不見底，但不只貓狗，就連它也努力逃生...
仔細一看小小蝸牛為了不被淹沒，拼命爬著電桿往上爬，漂流的浮木上也好幾隻，奄奄一息，就怕被水流沖走。
鳳凰颱風豪雨炸到宜蘭冬山鄉，收容所一片狼藉，所有東西東倒西歪，貓狗躲在籠子中，不敢出來所有的動物都已經撤離到安全的地方，但志工們也快累到虛脫，在臉書貼文公開求救，希望外界伸出援手，罕見的恐怖水患這回他們真的急需幫助。
