宜蘭動物農場搶客戰！白化赤狐躺腿上「超萌互動」 羊咩咩化身按摩師

宜蘭縣擁有全台灣最高的動物農場密度，在全台約100家合法的動物展演場館中，宜蘭就占了四分之一。面對激烈的市場競爭，宜蘭的農場業者不斷創新求變，有業者引進罕見的「白化赤狐」提供近距離互動體驗，也有農場推出「笑笑羊踩背按摩」等特色服務。在觀光資源豐富的宜蘭，動物農場業者必須不斷推陳出新，才能在競爭激烈的市場中脫穎而出，吸引遊客的目光和消費。

宜蘭三星有業者推出「白化赤狐」的近距離互動。（圖／TVBS）

在宜蘭三星的一間動物農場，罕見的白化赤狐趴在飼育員腿上，放鬆地吃零食。飼育員表示，狐狸的馴化過程非常困難，需要花費大量時間，能呈現放鬆的狀態，代表牠已經很信任人類。這隻白化赤狐有著蓬鬆的毛，讓人愛不釋手，牠會窩在小屋裡，好奇地嗅聞遊客的手，彷彿在討零食吃，睜著大眼睛，超萌的模樣瞬間融化遊客的心。這間農場採取限時限量觀賞的方式來製造話題性，因為在宜蘭，動物農場如果不夠特別，實在很難生存。業者們不只比拚動物的稀有度，互動方式也講求創意。

羊咩咩踩背按摩體驗。（圖／TVBS）

另一家農場走荒野沙漠風格，飼養可愛的瓦萊黑鼻羊和侏儒羊，這些羊不只會跟人討食，還會跳到遊客身上提供踩背按摩。宜蘭縣擁有豐富的觀光資源，動物展演農場的密度全台最高。即使有老牌農場歇業，仍有新業者前仆後繼加入戰局。在市場高度競爭下，觀光農場必須求新求變，動物的稀有度、多元化、互動方式的要求都越來越高。業者們必須絞盡腦汁不斷進化，才能在激烈的競爭中吸引遊客，贏得消費者的青睞。

