宜蘭十三份坑雨季易淹田 縣府計畫爭1.5億改善排水

農田不斷有水源冒出，來源就是一旁的排水溝渠，宜蘭冬山鄉十三份坑排水因為像腸子一樣蜿蜒，導致每逢秋冬宜蘭進入雨季時上游山區水量大，該排水系統水位就會飆高並湧入周邊農田。

冬山鄉太和村長游興昌指出，「水流下去以後到十三分坑水源頭這，因為它上游砂石都沖下來，所以這些河道都被堵住。」

村長指出，除了排水溝渠蜿蜒，泥沙淤積也是問題，每年都疏濬但問題還是無法解決，來年這些被水淹的農田範圍高達數十甲都無法耕作，許多民宅的出入也受到影響。

廣告 廣告

冬山鄉長林峻輔表示，「羊肚型的這個整個河川的彎曲，那所以變成這一條常常如果有大水氾濫的時候，會造成農田、農地的沖損。」

地方爭取多年，希望能盡速改善十三份坑排水的問題，但縣政府針對該案於2020年提出的治理計畫，至今還未獲得水利署審查通過，導致工程遲無具體進展，縣政府因此遭審計室檢討。

宜蘭縣政府水利資源處長李岳儒回應，「11月份會再把修正版送水利署，如果順利的話水利署會在年底核定治理計畫。」

縣政府表示，十三份坑排水的治理計畫下個月就會送審，盼年底審查通過，希望向水利署爭取1億5000萬元經費，將十三份坑排水截彎取直並拓寬斷面和加高護岸，如果順利拚明年底開工。