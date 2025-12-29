宜蘭南方澳山壁崩塌 鎮長：曾爭取經費改善未獲准

山壁的茂密植被，中間禿了一大塊，把鏡頭拉近來看，樹木與土石沖破老舊擋土牆，砸向下方的民宅屋頂。

「這是屋頂，然後就是有擋土牆，但是還是崩落。」

石塊從天而降、泥沙傾瀉而下，堆滿住家屋頂，甚至事發當下，差點砸到民宅內，場面怵目驚心，小怪手上到頂樓，反覆清理多回。

「喔，石頭這麼大。」

現場就在宜蘭的南方澳，靠近南天宮一帶，在27日的7.0強震後，加上當地連日大雨，山壁土石大面積崩落，屋主無奈，只要颱風來襲，就面臨崩塌風險。

屋主連先生指出，「我看已經大概至少發生過6、7次了，每一次來做的時候，把那個清完的時候，相關單位都會想要做那個擋土牆，縣政府也有去申請，後來都大部分沒有下文。」

隔壁鄰居陳先生表示，「怕是怕，但是我們當初房屋用的時候，就是鋼筋水泥就是用的比較厚，萬一石頭掉下來，砸了，你還不會破掉。」

早在上個（11）月，受到鳳凰颱風外圍環流等影響，當地的池碧宮周圍，就飽受土石流之苦，

如今山壁換點崩塌，甚至這次的事發地，還不是首次坍方，也讓居民提心吊膽。

蘇澳鎮長李明哲表示，「去年中央並沒有核准我們，這一個邊坡的這一個工程，我們會再重新把它送到縣府，由縣府來送到中央。」

面對擔憂與質疑，蘇澳鎮長李明哲說明，去（2024）年就曾爭取做邊坡工程 ，但中央沒同意，這回再有災情，也將重新申請。畢竟坍塌狀況，要是持續發生，居民的居住安全，始終未獲保障。