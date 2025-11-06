宜蘭南方澳進安宮媽祖黃金、珊瑚被偷光！警方12小時破案
宜蘭縣蘇澳鎮南方澳進安宮5日凌晨發生震驚地方的重大竊案。根據廟方監視器畫面顯示，一名身穿黑色帽T的蒙面男子於凌晨零時許，從廟宇3樓後方一處長80公分、寬35公分的木質空氣窗破窗而入。竊賊採用類似蜘蛛人的手法，從5公尺高的3樓空氣窗攀爬牆面，直接潛入2樓大殿神龕。
竊賊進入大殿後，翻越護欄直奔珊瑚媽祖神像，開始搜刮神像身上的貴重飾品。根據廟方清點，失竊物品包括鑲在珊瑚媽祖五鳳冠上的兩顆重達120克拉的深桃紅頂級珊瑚珠、鱉頭金鎖、10串紅色珊瑚項鍊、4串白色珊瑚搭配黃金飾品、2串珊瑚串珠，以及披肩下的四時如意串飾。此外，珊瑚媽祖後方的開基媽祖神像也有1條珊瑚項鍊遭竊。廟方初步估算，整體損失金額高達2600萬元。
竊賊將贓物裝進自備袋子內，作案時間約50分鐘。離去時觸動保全系統，鈴聲大作，竊賊察覺事跡敗露，立即從2樓後門逃離現場。根據警方調查，嫌犯得手後搭乘出租車輛離開南方澳，沿著北宜公路往北逃逸。
南方澳進安宮總幹事賴桂美表示，進安宮2樓通往3樓的通道平時大門深鎖，工作人員很少上樓。竊賊應該是預謀犯案，事前曾到廠內勘查，充分掌握現場狀況後才趁機入侵。進安宮是南方澳地區重要信仰中心，長期受到漁民及居民的尊崇，此次竊案讓地方相當震驚。
案發後，蘇澳分局與宜蘭縣警察局刑事警察大隊立即成立專案小組，積極展開偵辦。警方過濾比對周邊監視器畫面，成功鎖定涉案車輛，並分析掌握兩名陳姓犯嫌身分。專案小組兵分多路展開追緝行動。
5日下午4時30分，警方在台北市成功逮捕35歲陳姓主嫌。隨後在陳嫌女友位於台北市中山區的租屋公寓處，於樓梯間夾層發現裝在塑膠袋內的所有失竊珠寶。晚間7時許，警方又在台中逮獲27歲陳姓共犯，該名共犯在案發時負責把風。
陳姓主嫌落網後向警方供稱，因為投資失利，一時興起才與認識3年多的同夥共同犯案。他坦承尚未想好要到哪裡銷贓這些黃金珊瑚等貴重珠寶，就已經被警方逮捕。經過廟方人員現場確認，失竊的所有珠寶均已成功追回，讓廟方鬆了一口氣。
警方表示，兩名嫌犯將依刑法加重竊盜罪嫌移送宜蘭地方檢察署偵辦。此案從發生到破案僅12小時，展現警方高效率的辦案能力，也讓這起震驚地方的宗教文物竊案迅速落幕。
