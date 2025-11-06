宜蘭南方澳進安宮珊瑚媽祖遭洗劫 2嫌落網

（中央社記者沈如峰宜蘭縣6日電）宜蘭縣南方澳進安宮珊瑚媽祖身上的黃金及珊瑚珠昨天遭竊，損失新台幣2000多萬元。警方今天表示，涉案2名陳姓嫌犯昨晚已落網，追回失竊珠寶，全案送辦。

1名身穿黑色衣服的蒙面男子昨天凌晨入侵進安宮後，把珊瑚媽祖身上的黃金項鍊、珊瑚等配件搜刮一空；竊賊離去時被保全系統感應到，鈴聲大響，最後趕緊打開2樓後門逃逸。

蘇澳警方今天表示，獲報後經過濾比對監視器、鎖定涉案車輛，並分析掌握2名陳姓犯嫌身分，兵分多路展開追緝，終於在昨晚分別於台北市及台中市拘提2名陳姓犯嫌到案，起獲失竊贓物，全案依刑法加重竊盜罪嫌，移送宜蘭地方檢察署偵辦。

廟方指出，感謝各界守候關心，還有警方積極偵辦，讓媽祖心愛聖物及法飾得以重回祂身邊。（編輯：方沛清）1141106