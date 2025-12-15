宜蘭南澳段木香菇評鑑 王鴻文拿下冠軍

宜蘭縣南澳鄉段木香菇巴萊評鑑競賽結果出爐，王鴻文勇奪冠軍。（林業署宜蘭分署提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

林業署宜蘭分署與宜蘭縣南澳鄉公所十五日於南澳段木香菇巴萊體驗館舉辦「二０二五年宜蘭縣南澳鄉段木香菇巴萊評鑑競賽」由南澳眾多職人菇農角逐冠軍，並藉由競賽過程中，認識南澳香菇產業、南澳特色及泰雅原民文化等，並一同窺探冠軍菇農王鴻文的得獎香菇，此活動除延續每年香菇評鑑及原民文化外，更創造在地觀光、推展林下經濟及國產材多元應用。

評鑑競賽透過專家評鑑，結果出爐，冠軍由王鴻文拿下、亞軍由蔡淑真拿下、季軍由鄭瀚彥拿下、優等由鐘文明、張黃玉琴、范守臣拿下。

活動延續每年評鑑精神理念，以認證國產材為獎盃外，將六大指標逐一評測以選出每年最高品質香菇，並由宜蘭縣政府、宜蘭分署、南澳鄉代會、農業試驗所、磐石生活科技有限公司宜蘭分公司、南澳各村辦公室、南澳鄉香菇產銷班第一班、在地菇農及現場民眾共同參與，透過評鑑過程與體驗館，介紹當地農特產品及原民文化特色產品；另評鑑賽藉由專業委員對香菇身家進行各項評鑑，包含「直徑大小與開度」、「重量」、「外觀」、「菇體彈性」、「香氣」等項目評分，各菇農精挑最完美香菇競賽。