宜蘭南澳男童疑遭母親男友長期虐打 家屬驚見他頭上滿頭傷急報警

宜蘭一名男童疑似遭到母親長期虐打，家屬驚見後急報警處理。(圖／示意圖／翻攝自pixabay)

宜蘭縣南澳鄉一名幼童疑似遭到母親現任男友長期虐打，家屬透過親友轉述得知，小男孩頭上遍布大小瘀青，更表示還疑似遭男友持菸頭燙傷。對此，家屬也在第一時間通報警察單位，男童生命安全暫時無虞，相關單位與社工也均介入處理。

據了解，男童為家中第四個最小的孩子，生父入獄、其平時由母親照顧，母親與前夫離婚後，將四個孩子帶在身邊照顧，並與周姓男子結為新歡，未料卻在近期傳出，男童母親的親友因恰好與男童父親親友認識，發現男童頭上遍布大小瘀青，詢問男童這才得知，這些淤清全是母親的周姓男友打的，其甚至還會菸頭燙他。

廣告 廣告

所幸男童親友第一時間得知後即通知相關單位，社會局獲報後立即會同警方前往南澳，將男童帶離保護，並送醫驗傷，後續也將申請保護令，以確保孩子生命安全，同時連繫男童其餘親屬，以安排安置，並提供心理輔導諮商，以孩童的最佳利益為優先考量。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工

原始連結

看更多 CTWANT 文章

吳淡如愛女喊徒手爬台北101 她鬆口為母心聲「絕食抗議」一票家長都懂

乾兒子小俊哽咽送別曹西平 淚吐最後心聲：你可以放心了！

王子停工3個月首露面吃尾牙 范姜彥豐嗆：還要臉嗎？