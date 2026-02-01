宜蘭原民處揭牌 林茂盛：讓族人生活越來越好

（中央社記者王朝鈺宜蘭1日電）宜蘭縣政府新設「原住民族行政處」今天揭牌，代理縣長林茂盛說，縣府將持續推動產業、文化、教育、社會福利等各面向政策，要讓原鄉族人越過越好。

縣府成立原住民族行政處，由民政處副處長辜雯華陞任原民處長，原民處下轄土地管理科、文教社福科及經濟建設科，今天在辦公地點宜蘭縣原住民族多功能會館舉辦揭牌典禮，林茂盛、原住民族委員會主任委員曾智勇出席。

林茂盛指出，縣府持續推動原住民族業務，例如設立文健站、興建蘭陽原創館及原住民族多功能會館等，希望能照顧到原住民族，經過多年努力，原住民族行政處終於在今天揭牌。

曾智勇指出，原民處的成立象徵族人事務由2級單位升格為1級單位，更是中央與地方攜手落實原住民族權利保障的具體成果，過去地方政府受限於「地方制度法」的員額及編制限制，原住民事務多由2級單位承辦，行政動能相對受限。

曾智勇說，隨著「地方制度法」修正通過，縣府積極響應，將原住民族事務所升格為原住民族行政處，「這不只是名稱的改變，更是行政位階的實質提升」，升格後，原民處能更直接地參與縣府跨局處協調，針對部落基礎建設、教育文化及經濟產業爭取更多資源，讓原住民族行政服務能量最大化。（編輯：張銘坤）1150201