宜蘭縣政府原住民族行政處一日正式揭牌。隨著組織升格為「處」，縣府一級機關單位亦由二十一個局處增加至二十二個。（宜蘭縣政府提供）

記者林坤瑋∕宜蘭報導

宜蘭縣原住民族行政處一日在原住民族多功能會館舉行揭牌典禮。隨著組織由「所」升格為「處」，首任處長由長期投入原民事務的辜雯華接任。縣府一級機關單位亦由二十一個局處增加至二十二個，深化原民服務能量，也完善縣府團隊在原民領域的關鍵拚圖。

揭牌典禮由代理縣長林茂盛、縣長林姿妙、中央原民會主委曾智勇率員出席，在立委陳俊宇、伍麗華、陳瑩、議長張勝德、南澳鄉兩個原鄉的首長與部落代表見證下，象徵中央與地方、政府與部落將透過原民行政處建立更緊密的合作關係。

宜蘭縣原民行政處揭牌典禮，代理縣長林茂盛、林姿妙、中央原民會主委曾智勇、縣議會議長張勝德、南澳鄉兩個原鄉的首長與部落代表齊聚一堂。（宜蘭縣政府提供）

林茂盛指出，成立專責的一級單位「原住民族行政處」是部落族人多年來的期盼。縣府自林姿妙任內擘劃籌備工作，自一一一年七月二十五日籌備處掛牌以來，歷經三年多的深耕與銜接，在地方社會各界達成高度共識。

他強調，籌備期間縣府團隊多次與中央溝通協商，爭取中央支持進行人力擴編，正式成軍後編制員額擴充至二十人；透過實質的人力增援，強化政策推動的深度與廣度，回應族人對政府效能的期待。

原住民族行政處正式運作後，內部組設「經濟建設科」、「文教社福科」及「土地管理科」等三科。其中，經濟建設科職掌產業發展、農業推廣及青年創業；文教社福科致力於族語保存、教育文化與社會福利；土地管理科則專責原住民保留地管理、禁伐補償及獎勵輔導造林。透過專業分工，縣府將更精準地串聯中央資源與地方部落力量，實踐原住民族自治精神，落實族人福祉。