宜蘭友愛大樓停車場鋼筋外露 縣府發函要求改善

開車進入宜蘭友愛大樓地下室公共停車場，抬頭一看，天花板卻有嚴重的鋼筋外露問題，有民眾憂心，鋼筋保護層不足，建築會有公安疑慮。

宜蘭縣民陳小姐說道，「之前那個地震的時候，也是那個水泥塊都掉下來。」

宜蘭縣民許小姐提及，「他們應該會找人評估吧。」

友愛商業大樓共16層，原本是宜蘭第一家百貨公司，也一度是最高樓，已有30年歷史，風光一時，近年隨著其他商場也投入宜蘭市場，友愛百貨逐漸沒落，業者只好轉型商業大樓，但建築內部還是有飯店、健身房、商場以及KTV，不少民眾出入。

業者22日已派工人前往修繕地下室，可以看到地板都是修繕過程中掉落的水泥塊。業者表示，已經請結構技師進行診斷，未來會針對建築進行補強。

宜蘭縣政府建設處長邱程瑋表示，「我們已經發函，請該百貨的所有權人進行改善。」

縣政府獲報前往現勘後，認為依照建築法，建築不能有鋼筋外露的問題，21日已發函給業者，要求7日內提出改善計畫，如業者不改善，將依《建築法》開罰6至30萬元，維護公共安全。