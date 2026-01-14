宜蘭受刑人保外就醫潛逃...侵占朋友車趴趴走 北市落網還查獲毒品

宜蘭監獄有名黃姓受刑人因罹患癌症，去年10月保外就醫，但今年1月8號卻沒有回地檢署報到。巧合的是，就當民眾po網示警，擔心棄保受刑人會影響治安的同時，昨（13）日晚上他就在台北文山區被警方在查獲，且車上藏有毒品，涉嫌毒駕。

員警大聲喝斥，要求男子趴在地上配合調查，男子起初辯稱車上沒有違禁物，但眼看逃不了，才主動交出車內的毒品安非他命及吸食器。警方不敢大意，隨即對他實施毒品唾液快篩，結果呈陽性反應，可一查竟發現他的真實身分不單純！

男子是宜蘭監獄未依規定報到的黃姓受刑人，他去年1月入監服刑，去年10月因罹患癌症獲准保外就醫，但今年1月8號卻遲遲沒有回地檢署報到。據了解，黃姓男子保外就醫期間，曾向友人借用車輛卻沒有歸還，被車主通報侵占，期間黃男駕車在台北市區趴趴走，甚至有網友在網路上發文提醒注意，引起一陣恐慌。

直到13號晚間，台北市警方在文山區巡邏時發現一輛小客車形跡可疑，一查確認車輛遭通報侵占，立即上前攔查，意外揪出黃姓受刑人。這下嫌犯不僅被帶回偵辦，還罪加一條。

※台視新聞提醒您，保護自己、遠離毒品

台視新聞／綜合報導 責任編輯／施佳宜

