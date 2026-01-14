宜蘭受刑人罹舌癌保外就醫潛逃 侵占友人車路過北市遭捕

宜蘭監獄一名罹患舌癌的35歲黃姓受刑人，其在保外就醫期間潛逃，其行經北市文山區時落網。（圖／翻攝畫面）

宜蘭監獄一名罹患舌癌的35歲黃姓受刑人，其在保外就醫期間潛逃，外傳有攻擊行為。對此宜蘭監獄也在5日廢止黃男保外就醫許可，而黃男13日晚間也在台北市文山區落網，警方也同時在其車上查獲安非他命，後續也將他緝捕歸案。

據了解，35歲的黃姓男子先前因毒品案件遭到通緝，其被捕後應服刑1年4個月刑期，不過黃男疑似在獄中確診舌癌，並在去年10月獲得保外就醫許可，但須固定向監所報到。

未料黃男在僅剩1年刑期之下，於保外就醫期間開始失聯，宜蘭監所1月5日撤銷其保外就醫許可，黃男8日未依規定報到，宜蘭監獄也立即通知宜蘭地檢署。不過黃男隨即在13日於北市文山區被捕，主因為其先前和朋友借車，卻遲遲未將車輛歸還給朋友，讓友人怒告黃男侵占；而黃男13日駕車行經文山區時，被巡邏員警發現其駕駛車輛車籍異常，當場將黃男攔下。



黃男見警方上前攔查，第一時間神情異常，卻也主動同意讓警方搜索，並主動交付車上所有的安非他命與吸食器，同時坦承為其所持有，警方隨後也確認黃男身分為宜蘭監獄保外就醫未依規定報到之受刑人，黃男落網時坦言，自己因沒錢可以回監獄才會潛逃。

警方後續也依規定對黃男實施毒品唾液快篩檢測，結果呈現陽性反應，當場依道路交通管理處罰條例規舉發，並將黃男帶返派出所偵辦。全案後續除依毒品危害防制條例等相關規定辦理外，並通報矯正機關依法處理。

